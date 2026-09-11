As aulas ocorrem normalmente nesta sexta-feira, 11, em Franca. A cidade ficou fora do alerta que levou o Governo do Estado de São Paulo a orientar a suspensão das atividades escolares nos períodos da tarde e da noite em cinco regiões devido à previsão de tempestades severas.
A medida vale para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro, onde a Defesa Civil aponta risco de tempestades com ventos fortes e granizo, além de condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados.
Como Franca não está entre as regiões incluídas na orientação estadual, não há suspensão das aulas por causa desse alerta. A medida do Estado abrange escolas das cinco regiões afetadas, além das Etecs e Fatecs.
Nas áreas sob risco, as unidades escolares permanecerão abertas apenas com as equipes gestoras para atendimento e orientação às famílias. As aulas suspensas deverão ser repostas até o fim do ano letivo.
O Governo de São Paulo também orientou a suspensão de eventos ao ar livre nas cinco regiões durante o período de maior risco.
Sexta e sábado sem chuva em Franca
Enquanto parte do Estado se prepara para condições meteorológicas severas, Franca deve ter tempo mais tranquilo nesta sexta-feira e no sábado, 12, segundo a Climatempo.
Nesta sexta, a previsão é de sol entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. A noite também terá muitas nuvens.
Não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre 20°C e 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar entre 44% e 90%. Os ventos serão de nordeste, com velocidade média de 9 km/h e rajadas que podem chegar a 42 km/h.
No sábado, as condições serão semelhantes. A previsão aponta sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, também sem chuva.
As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, com umidade entre 40% e 83%. As rajadas de vento podem atingir 35 km/h.
Chuva volta no domingo
O cenário começa a mudar no domingo, 13. A Climatempo prevê sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia, enquanto à noite poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
A previsão indica 79% de chance de chuva, com volume estimado em 1,4 milímetro. A temperatura varia entre 20°C e 29°C, e a umidade pode ficar entre 57% e 93%.
As rajadas de vento podem alcançar 27 km/h.
Segunda terá chuva e queda de temperatura
A mudança mais significativa está prevista para segunda-feira, 14, quando Franca deverá ter chuva e temperaturas mais baixas.
Segundo a Climatempo, os termômetros devem variar entre 17°C e 21°C. A previsão é de sol entre algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite.
O volume previsto é de 10,8 milímetros, com 79% de probabilidade de chuva. A umidade relativa do ar ficará entre 70% e 94%, e as rajadas poderão chegar a 31 km/h.
Na terça-feira, 15, a temperatura mínima pode cair ainda mais, chegando a 15°C, enquanto a máxima sobe para 24°C.
A previsão indica muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com volume de 0,3 milímetro. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem chuva.
Assim, embora Franca esteja fora do alerta que provocou a suspensão das aulas nesta sexta-feira, a previsão aponta aumento da instabilidade a partir de domingo, principalmente na segunda-feira.
Estado instala Gabinete de Crise
A partir das 14h desta sexta-feira, o Governo de São Paulo instalará um Gabinete de Crise para acompanhar as condições meteorológicas e agilizar a resposta a eventuais ocorrências.
A estrutura reunirá representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SP Águas, Artesp, Arsesp, DER e concessionárias de energia elétrica, água, gás e telefonia.
Entre sexta-feira e sábado, as equipes da Defesa Civil acompanharão a evolução do tempo por meio de radares, satélites, descargas atmosféricas e observações de superfície.
Segundo o Estado, a localização e a intensidade dos fenômenos severos dependerão da evolução das tempestades e as previsões poderão ser atualizadas ao longo do período.
Orientações em caso de tempestade
A Defesa Civil orienta a população a procurar uma construção segura durante tempestades e evitar áreas abertas, árvores, postes, torres e estruturas metálicas.
Em caso de rajadas fortes, a recomendação é manter distância de coberturas, placas, fachadas e outras estruturas vulneráveis. Durante queda de granizo, as pessoas devem permanecer em locais cobertos e afastadas de janelas.
A orientação também é nunca atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas e acompanhar os avisos oficiais da Defesa Civil.
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