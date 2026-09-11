As aulas ocorrem normalmente nesta sexta-feira, 11, em Franca. A cidade ficou fora do alerta que levou o Governo do Estado de São Paulo a orientar a suspensão das atividades escolares nos períodos da tarde e da noite em cinco regiões devido à previsão de tempestades severas.

A medida vale para as regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva, Sorocaba e Registro, onde a Defesa Civil aponta risco de tempestades com ventos fortes e granizo, além de condições meteorológicas favoráveis à formação de tornados.

Como Franca não está entre as regiões incluídas na orientação estadual, não há suspensão das aulas por causa desse alerta. A medida do Estado abrange escolas das cinco regiões afetadas, além das Etecs e Fatecs.