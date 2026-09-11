Uma estudante da Escola Estadual "Maria do Carmo Silva Ferreira", no Jardim Simões, zona oeste de Franca, foi atingida por uma pedra durante o intervalo das aulas na tarde da última terça-feira, 8. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Segundo relato da mãe da adolescente, a filha conversava com uma colega no pátio quando um grupo de alunos que estava no piso superior começou a arremessar pedras em direção às duas.
Uma das pedras atingiu a estudante. De acordo com a mãe, a adolescente ficou sem reação inicialmente e foi até o banheiro da escola.
No local, percebeu os ferimentos provocados pelo impacto e posteriormente contou à mãe o que havia acontecido.
Após tomar conhecimento do episódio, a mãe procurou a DDM e registrou um boletim de ocorrência.
O caso deverá ser apurado pelas autoridades.
Aluno é afastado por dois dias
Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca lamentaram o ocorrido e disseram repudiar “qualquer forma de conduta inadequada no ambiente escolar”.
Segundo a pasta, após tomar conhecimento da denúncia, a direção da escola identificou o estudante envolvido e convocou seus responsáveis.
Foram adotadas medidas disciplinares, entre elas o afastamento preventivo do aluno das atividades presenciais por dois dias, período em que terá acompanhamento pedagógico remoto.
O episódio também foi registrado na plataforma do Conviva-SP (Programa para Melhoria da Convivência e Proteção Escolar).
Ainda segundo a Secretaria da Educação, um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas ficará à disposição dos estudantes. A URE de Franca e a direção da unidade afirmaram que permanecem disponíveis para esclarecimentos à comunidade escolar.
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