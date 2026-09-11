Uma estudante da Escola Estadual "Maria do Carmo Silva Ferreira", no Jardim Simões, zona oeste de Franca, foi atingida por uma pedra durante o intervalo das aulas na tarde da última terça-feira, 8. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Segundo relato da mãe da adolescente, a filha conversava com uma colega no pátio quando um grupo de alunos que estava no piso superior começou a arremessar pedras em direção às duas.

Uma das pedras atingiu a estudante. De acordo com a mãe, a adolescente ficou sem reação inicialmente e foi até o banheiro da escola.