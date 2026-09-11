11 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA ESCOLAR

Estudante é agredida com pedrada dentro de escola em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Mãe procurou a DDM e registrou um boletim de ocorrência
Mãe procurou a DDM e registrou um boletim de ocorrência

Uma estudante da Escola Estadual "Maria do Carmo Silva Ferreira", no Jardim Simões, zona oeste de Franca, foi atingida por uma pedra durante o intervalo das aulas na tarde da última terça-feira, 8. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).

Segundo relato da mãe da adolescente, a filha conversava com uma colega no pátio quando um grupo de alunos que estava no piso superior começou a arremessar pedras em direção às duas.

Uma das pedras atingiu a estudante. De acordo com a mãe, a adolescente ficou sem reação inicialmente e foi até o banheiro da escola.

No local, percebeu os ferimentos provocados pelo impacto e posteriormente contou à mãe o que havia acontecido.

Após tomar conhecimento do episódio, a mãe procurou a DDM e registrou um boletim de ocorrência.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades.

Aluno é afastado por dois dias

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) e a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca lamentaram o ocorrido e disseram repudiar “qualquer forma de conduta inadequada no ambiente escolar”.

Segundo a pasta, após tomar conhecimento da denúncia, a direção da escola identificou o estudante envolvido e convocou seus responsáveis.

Foram adotadas medidas disciplinares, entre elas o afastamento preventivo do aluno das atividades presenciais por dois dias, período em que terá acompanhamento pedagógico remoto.

O episódio também foi registrado na plataforma do Conviva-SP (Programa para Melhoria da Convivência e Proteção Escolar).

Ainda segundo a Secretaria da Educação, um profissional do Programa Psicólogos nas Escolas ficará à disposição dos estudantes. A URE de Franca e a direção da unidade afirmaram que permanecem disponíveis para esclarecimentos à comunidade escolar.

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