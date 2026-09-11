A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Paulista, na zona leste de Franca, foi alvo de furto na manhã de quinta-feira, 10. Botijões de gás foram levados da unidade, que também teve o portão de entrada e fechaduras danificados.
Os responsáveis pela ação ainda não foram identificados. A ocorrência foi registrada e deverá ser investigada pela Polícia Civil.
Apesar dos danos e do material furtado, os atendimentos não precisaram ser interrompidos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UBS Jardim Paulista funcionou normalmente após o crime.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou presos.
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