A Polícia Civil investiga a morte de Elan dos Santos Teodoro, de 32 anos, baleado dentro de uma residência no bairro Parque dos Esportes, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca. O autor dos disparos ainda não foi localizado.
O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 9. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e encontrou Elan caído no interior do imóvel, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
A vítima foi socorrida e levada às pressas para a Santa Casa de Ituverava. Apesar do atendimento médico, Elan não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira, 10.
A Polícia Científica esteve no imóvel e realizou a perícia. O caso foi inicialmente registrado como homicídio no Plantão da Delegacia Seccional de Franca e encaminhado à Polícia Civil de Ituverava.
Os investigadores realizam diligências para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
Despedida nesta sexta-feira
O corpo de Elan é velado nesta sexta-feira, 11, em Ituverava, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.
O sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério local.
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