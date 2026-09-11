11 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem de 32 anos é morto a tiros dentro de casa; velório nesta 6ª

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Elan Teodoro, de 32 anos, morreu após ser baleado
Elan Teodoro, de 32 anos, morreu após ser baleado

A Polícia Civil investiga a morte de Elan dos Santos Teodoro, de 32 anos, baleado dentro de uma residência no bairro Parque dos Esportes, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca. O autor dos disparos ainda não foi localizado.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 9. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e encontrou Elan caído no interior do imóvel, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A vítima foi socorrida e levada às pressas para a Santa Casa de Ituverava. Apesar do atendimento médico, Elan não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira, 10.

A Polícia Científica esteve no imóvel e realizou a perícia. O caso foi inicialmente registrado como homicídio no Plantão da Delegacia Seccional de Franca e encaminhado à Polícia Civil de Ituverava.

Os investigadores realizam diligências para identificar o autor dos disparos e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Despedida nesta sexta-feira

O corpo de Elan é velado nesta sexta-feira, 11, em Ituverava, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.

O sepultamento está marcado para as 16h, no cemitério local.

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