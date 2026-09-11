A Polícia Civil investiga a morte de Elan dos Santos Teodoro, de 32 anos, baleado dentro de uma residência no bairro Parque dos Esportes, em Ituverava, a cerca de 60 km de Franca. O autor dos disparos ainda não foi localizado.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira, 9. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio e encontrou Elan caído no interior do imóvel, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

A vítima foi socorrida e levada às pressas para a Santa Casa de Ituverava. Apesar do atendimento médico, Elan não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira, 10.