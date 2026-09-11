Um carro caiu em uma canaleta de escoamento de água na noite dessa quinta-feira, 10, na rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso da Vila São Sebastião, na zona oeste de Franca. A motorista precisou ser socorrida com ferimentos leves e em estado de choque.
A condutora teria perdido o controle da direção, saído da pista e, em seguida, caído na canaleta. Por pouco, o carro não tombou.
Equipes da concessionária Arteris-ViaPaulista, estiveram no local e a motorista, de 52 anos, precisou ser socorrida. Ela não tinha ferimentos, mas estava assustada após o acidente. Os bombeiros também foram chamados para prestar o socorro.
O local do acidente foi sinalizado e a Polícia Militar Rodoviária compareceu na pista para registrar a ocorrência.
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