11 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 11, em Franca:

Nome: Paulo Alves de Souza 
Idade: 51 anos
Local do velório: Direto 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Luzia Honório da Silva 
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Edgard Tufanin 
Idade: 40 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Santo Roberto Braguim
Idade: 65 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

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