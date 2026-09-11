Veja o obituário desta sexta-feira, 11, em Franca:
Nome: Paulo Alves de Souza
Idade: 51 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Luzia Honório da Silva
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Edgard Tufanin
Idade: 40 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Santo Roberto Braguim
Idade: 65 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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