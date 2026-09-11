Veja o obituário desta sexta-feira, 11, em Franca:

Nome: Paulo Alves de Souza

Idade: 51 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Luzia Honório da Silva

Idade: 80 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h