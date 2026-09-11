Dois veículos foram furtados em diferentes pontos de Franca na noite de quinta-feira, 10. Entre os veículos levados estão uma BMW 320i Active Flex e uma motocicleta Honda CG 160 Fan.

O primeiro caso aconteceu no Jardim Alvorada. A vítima estacionou a BMW em uma rua em frente à Academia XPrime por volta das 21h.

Ao deixar o estabelecimento, aproximadamente às 22h30, percebeu que o carro havia sido furtado. À Polícia Civil, a vítima informou não possuir imagens que tenham registrado a ação.

Moto é levada perto do Franca Shopping