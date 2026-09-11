Dois veículos foram furtados em diferentes pontos de Franca na noite de quinta-feira, 10. Entre os veículos levados estão uma BMW 320i Active Flex e uma motocicleta Honda CG 160 Fan.
O primeiro caso aconteceu no Jardim Alvorada. A vítima estacionou a BMW em uma rua em frente à Academia XPrime por volta das 21h.
Ao deixar o estabelecimento, aproximadamente às 22h30, percebeu que o carro havia sido furtado. À Polícia Civil, a vítima informou não possuir imagens que tenham registrado a ação.
Moto é levada perto do Franca Shopping
O segundo furto ocorreu na avenida Rio Amazonas, em frente ao Franca Shopping.
A vítima estacionou a Honda CG 160 Fan antes de entrar para trabalhar. Por volta das 23h, ao retornar ao local, constatou que a motocicleta havia sido levada.
A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190. Posteriormente, a ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Os dois casos foram registrados pela Polícia Civil e deverão ser investigados.
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