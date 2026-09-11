A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Gilberta Vilela Rosa", localizada no centro de Restinga, realiza nesta sexta-feira, 11, a sua Feira Literária. O evento acontece em dois períodos - das 8h às 12h e das 13h às 17h - com o objetivo de incentivar a leitura e valorizar a produção cultural e artística desenvolvida pelos próprios estudantes.
Organizada em conjunto pela gestão escolar, equipe docente, funcionários de apoio e Associação de Pais e Mestres, a iniciativa transforma o ambiente de ensino em um amplo espaço de criatividade. Segundo Daniela Damaceno, diretora dos anos finais da instituição, a proposta é fortalecer o vínculo dos alunos com os livros e mostrar que a leitura é uma experiência prazerosa e transformadora.
Guiada pelo lema do evento, a feira apresenta uma imersão estruturada em grandes obras e autores. Os trabalhos homenageiam nomes históricos da literatura, como Cora Coralina, Vinícius de Moraes e Anne Frank, além de promover resgates do modernismo literário e das aventuras de Júlio Verne.
O roteiro de atividades, no entanto, vai além das letras e estabelece conexões com diversas áreas do conhecimento. Os visitantes terão acesso a exposições interativas elaboradas pelos alunos, que incluem práticas experimentais sobre vulcões, tecnologias de foguetes, maquetes do sistema solar, estudo de células e desafios de raciocínio lógico.
Atrações e convidados
A programação começou no período da manhã, conduzida pela equipe gestora, e se estendeu por apresentações musicais e culturais. O cronograma prevê performances de alunos e professores, paródias sobre o clima e homenagens direcionadas ao corpo docente.
No período da tarde, a agenda cultural ganha o reforço do teatro, com a encenação da peça “A mulher e o mendigo”. Durante todo o dia, o público poderá circular por diferentes exposições e participar de oficinas formativas.
A literatura regional também terá destaque no evento escolar. A oficina de contação de poemas contará com a presença do presidente da Academia Francana de Letras, conectando os estudantes diretamente com os autores e a produção literária local. A Emeb fica na rua Geraldo Veríssimo, 860.
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