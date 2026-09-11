A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) "Gilberta Vilela Rosa", localizada no centro de Restinga, realiza nesta sexta-feira, 11, a sua Feira Literária. O evento acontece em dois períodos - das 8h às 12h e das 13h às 17h - com o objetivo de incentivar a leitura e valorizar a produção cultural e artística desenvolvida pelos próprios estudantes.

Organizada em conjunto pela gestão escolar, equipe docente, funcionários de apoio e Associação de Pais e Mestres, a iniciativa transforma o ambiente de ensino em um amplo espaço de criatividade. Segundo Daniela Damaceno, diretora dos anos finais da instituição, a proposta é fortalecer o vínculo dos alunos com os livros e mostrar que a leitura é uma experiência prazerosa e transformadora.

Guiada pelo lema do evento, a feira apresenta uma imersão estruturada em grandes obras e autores. Os trabalhos homenageiam nomes históricos da literatura, como Cora Coralina, Vinícius de Moraes e Anne Frank, além de promover resgates do modernismo literário e das aventuras de Júlio Verne.