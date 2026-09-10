O Franca Basquete está nas semifinais do Campeonato Paulista de 2026. A equipe francana venceu o Osasco por 85 a 64, na noite desta quinta-feira, 10, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e fechou em 2 a 0 a série melhor de três das quartas de final.
Paulistano será o adversário
Com a classificação, o Franca enfrentará o Paulistano em uma das semifinais do Estadual. A equipe paulistana eliminou o Bauru nas quartas de final.
Os clubes classificados agora aguardam a divulgação da tabela da próxima fase pela FPB (Federação Paulista de Basketball).
Franca cresce durante a partida
O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se revezando no placar. O Osasco terminou o primeiro período à frente, por 20 a 19.
No segundo quarto, o Franca reagiu e venceu por 21 a 10, indo para o intervalo com vantagem de 10 pontos: 40 a 30.
A equipe francana manteve o controle no terceiro período, com forte marcação, e venceu novamente, desta vez por 27 a 16. Com isso, abriu 17 pontos de vantagem.
No último quarto, as equipes empataram em 18 a 18, e o Franca confirmou a vitória por 85 a 64.
Nicolini foi o cestinha do Franca, com 19 pontos. Pelo Osasco, João Fidelis foi o maior pontuador, com 15.
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