Pesquisas sobre veneno e medicamentos, questões financeiras e um suposto relacionamento de William Ferreira Cardoso, de 40 anos, com outra mulher estão entre os elementos apontados pelo delegado da Polícia Civil David Abmael David para sustentar o indiciamento dele pela morte da professora Tatiane Cintra dos Santos Cardoso. William foi indiciado por feminicídio e permanece em liberdade.

William foi interrogado nesta quinta-feira, 10, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Segundo o delegado, ele negou qualquer participação na morte da mulher e qualquer conduta relacionada à causa da morte.

De acordo com David, a investigação ouviu cerca de 40 testemunhas e reuniu laudos e pesquisas. Entre os elementos analisados está uma pesquisa feita por William sobre veneno ou algo que pudesse provocar a morte.