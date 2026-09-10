Iracema Faria Accari, que marcou a história do comércio de Franca, morreu aos 87 anos nesta quarta-feira, 9, em casa, na cidade. Ela deixa quatro filhos, nove netos e três bisnetos. Para a família, ela era uma mulher de muita fé, dedicada à família e à Igreja Católica.

A comerciante foi velada no São Vicente e sepultada nesta quinta-feira, 10, no Cemitério da Saudade.

Trajetória no comércio

Em 1960, Iracema abriu a loja A Caprichosa, no bairro da Estação, ao lado do marido, Nadim Accari. Depois, o estabelecimento foi transferido para o Centro de Franca, onde o negócio cresceu.