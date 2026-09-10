Iracema Faria Accari, que marcou a história do comércio de Franca, morreu aos 87 anos nesta quarta-feira, 9, em casa, na cidade. Ela deixa quatro filhos, nove netos e três bisnetos. Para a família, ela era uma mulher de muita fé, dedicada à família e à Igreja Católica.
A comerciante foi velada no São Vicente e sepultada nesta quinta-feira, 10, no Cemitério da Saudade.
Trajetória no comércio
Em 1960, Iracema abriu a loja A Caprichosa, no bairro da Estação, ao lado do marido, Nadim Accari. Depois, o estabelecimento foi transferido para o Centro de Franca, onde o negócio cresceu.
Ao longo de quase quatro décadas, Iracema manteve sua trajetória ligada ao comércio francano.
Ela foi casada com Nadim Accari por 46 anos. Ele morreu aos 77 anos, em 2008. Juntos, tiveram quatro filhos: Moema, cirurgiã-dentista; Mônica, farmacêutica; Antônio Carlos; e Marisa.
Fé e família
Segundo a família, Iracema participou ativamente durante muitos anos da Renovação Carismática, de grupos de oração e do terço, dedicando-se às orações e à intercessão por outras pessoas.
“Ficam a saudade, as boas lembranças e, principalmente, o exemplo de fé que ela deixou para todos nós. Que Deus a receba em seus braços. Com amor e saudade”, diz o comunicado da família Accari.
A família cresceu com a chegada dos nove netos — Marina, Maria Amália, Gustavo, Marcela, Mariana, Matheus, Maria Júlia, Raul e Diego — e, posteriormente, dos três bisnetos.
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