A Defesa Civil de Franca emitiu um alerta preventivo nesta quinta-feira, 10, para a possibilidade de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento a partir desta sexta-feira, 11, com previsão de instabilidade até segunda-feira, 14.

Segundo o órgão, uma frente fria deve alterar as condições do tempo no estado de São Paulo. Franca, por exemplo, não está entre as regiões com maior potencial para eventos severos, mas há previsão de pancadas isoladas de chuva na cidade e na região.

Nesta sexta-feira, o dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C.