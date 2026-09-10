A Defesa Civil de Franca emitiu um alerta preventivo nesta quinta-feira, 10, para a possibilidade de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento a partir desta sexta-feira, 11, com previsão de instabilidade até segunda-feira, 14.
Segundo o órgão, uma frente fria deve alterar as condições do tempo no estado de São Paulo. Franca, por exemplo, não está entre as regiões com maior potencial para eventos severos, mas há previsão de pancadas isoladas de chuva na cidade e na região.
Nesta sexta-feira, o dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C.
No sábado, 12, a previsão é de sol entre muitas nuvens e baixa possibilidade de chuva. Os termômetros devem ficar entre 21°C e 32°C.
Já no domingo, 13, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, com possibilidade de raios em alguns pontos. A temperatura deve variar entre 19°C e 28°C.
Na segunda-feira, o tempo deve ficar mais instável, com chuva mais frequente ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas de intensidade moderada a forte e risco de enxurradas localizadas em áreas com drenagem deficiente. As temperaturas devem variar entre 18°C e 22°C.
Climatempo
A Climatempo, por sua vez, prevê baixo volume de chuva até sábado. Para esta quinta-feira, estão previstos 2,1 mm de chuva. Na sexta-feira, a previsão é de 0,1 mm, enquanto no sábado não há previsão de chuva.
O volume começa a aumentar no domingo, com 3,8 mm previstos. Na segunda-feira, a previsão indica uma alta significativa, chegando a 35,1 mm de chuva.
Orientações
A Defesa Civil orienta a população a evitar permanecer sob árvores durante chuvas e ventos fortes e a não estacionar veículos próximos a árvores, postes ou estruturas vulneráveis.
Também é recomendado recolher objetos soltos em áreas externas e procurar abrigo seguro durante tempestades.
Motoristas devem redobrar a atenção nas vias urbanas e rodovias durante os períodos de chuva e evitar transitar por locais alagados ou sujeitos a enxurradas.
Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193, o SAMU pelo 192 e a Guarda Civil Municipal pelo 153.
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