10 de setembro de 2026
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EM FRANCA

Mulher de 69 anos fica ferida após ser atropelada por moto; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Moto prestes a atingir mulher na rua Rita Rocha Vieira, no bairro São José
Moto prestes a atingir mulher na rua Rita Rocha Vieira, no bairro São José

Uma mulher de 69 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta no começo da tarde desta quinta-feira, 10, na rua Rita Rocha Vieira, no bairro São José, em Franca. O acidente aconteceu próximo à Rodoviária e foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, a mulher aparece tentando atravessar a rua para chegar ao próprio carro. Uma motocicleta se aproximou e o condutor não conseguiu desviar, atingindo a mulher.

Com o impacto, a vítima caiu no chão e bateu a cabeça. O motociclista também caiu após a colisão.

A idosa sofreu um ferimento na cabeça, com sangramento, e recebeu os primeiros atendimentos de policiais militares e de pessoas que estavam no local.

Atendimento

Uma ambulância da Unimed foi acionada e levou a mulher para o Hospital São Joaquim.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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