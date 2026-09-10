Uma mulher de 69 anos ficou ferida após ser atropelada por uma motocicleta no começo da tarde desta quinta-feira, 10, na rua Rita Rocha Vieira, no bairro São José, em Franca. O acidente aconteceu próximo à Rodoviária e foi registrado por uma câmera de segurança.
Nas imagens, a mulher aparece tentando atravessar a rua para chegar ao próprio carro. Uma motocicleta se aproximou e o condutor não conseguiu desviar, atingindo a mulher.
Com o impacto, a vítima caiu no chão e bateu a cabeça. O motociclista também caiu após a colisão.
A idosa sofreu um ferimento na cabeça, com sangramento, e recebeu os primeiros atendimentos de policiais militares e de pessoas que estavam no local.
Atendimento
Uma ambulância da Unimed foi acionada e levou a mulher para o Hospital São Joaquim.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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