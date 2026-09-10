O espetáculo “Ensaio Para Antígona” estreia nesta sexta-feira, 11, em Franca, com nove apresentações gratuitas até 27 de setembro. A montagem da Cia. Antares será apresentada às sextas, sábados e domingos, às 20h, no Ipra (Instituto Práxis de Educação e Cultura), na rua Diogo Feijó, 1.956, no bairro Estação.

Inspirado na tragédia de Sófocles, o espetáculo surgiu de um processo de pesquisa artística desenvolvido ao longo de 12 meses. A montagem utiliza a história de Antígona para discutir temas como a relação entre indivíduo e Estado, memória e esquecimento e os limites entre ética e obediência.

A proposta não é reproduzir a obra clássica. Antígona é usada como ponto de partida para uma investigação sobre o presente, mantendo a personagem e os conflitos da tragédia em diálogo com questões atuais.