O espetáculo “Ensaio Para Antígona” estreia nesta sexta-feira, 11, em Franca, com nove apresentações gratuitas até 27 de setembro. A montagem da Cia. Antares será apresentada às sextas, sábados e domingos, às 20h, no Ipra (Instituto Práxis de Educação e Cultura), na rua Diogo Feijó, 1.956, no bairro Estação.
Inspirado na tragédia de Sófocles, o espetáculo surgiu de um processo de pesquisa artística desenvolvido ao longo de 12 meses. A montagem utiliza a história de Antígona para discutir temas como a relação entre indivíduo e Estado, memória e esquecimento e os limites entre ética e obediência.
A proposta não é reproduzir a obra clássica. Antígona é usada como ponto de partida para uma investigação sobre o presente, mantendo a personagem e os conflitos da tragédia em diálogo com questões atuais.
Na encenação, a linguagem teatral se combina com projeções cinematográficas. As imagens integram a própria cena e dividem espaço com os atores, enquanto a arquitetura do Ipra também é incorporada à apresentação.
Com isso, o público não acompanha a peça apenas de forma frontal, mas circula por uma experiência marcada por diferentes imagens e perspectivas.
Elenco e criação
O espetáculo reúne 15 atores: Agatha Mourão, Aidê Iansã, Amelie Belle, Davi Silva, Emilly Cunha, Levi Lourenço, Lucas de Maman, Mih Souza, Rafael Elisio, Raira Gomes, Silvia Silva, Sky Gaspar, Tânia de Paula, Thais Ribeiro e Thales Simões.
A direção é de Mauro Júnior, que também responde pela idealização, dramaturgia, coordenação artístico-pedagógica, direção de produção, direção de arte, desenho de iluminação, caracterização, trilha sonora e operação de luz e som.
Gabriela da Mata participa da coidealização e da produção executiva.
Durante o processo de criação, o grupo também realizou workshops em parceria com o Sesc Franca. As atividades abordaram a relação entre o clássico e o cinema, com José Fernando Peixoto de Azevedo; preparação de corpo e voz para a tragédia, com Ana Carolina Salomão; e formação em produção cultural, com Rafael Ferro.
Instalação terá documentário
O projeto também inclui a instalação “Mulheres de Resistência”, que será realizada nos dias 10, 17 e 24 de setembro, às 19h e às 20h, no IPRA.
A atividade terá a exibição do documentário homônimo, produzido durante o Curso de Cinema Independente – 1ª edição, por meio do Edital de Chamamento nº 10/2025 da Prefeitura de Franca.
A instalação amplia o projeto para outras linguagens artísticas e estabelece uma relação entre cinema, teatro, memória e artes visuais.
Segundo a organização, a realização de “Ensaio Para Antígona” foi viabilizada pelo Edital de Fomento CultSP PNAB/Programa Nacional de Cultura Viva, do Governo Federal e do Ministério da Cultura, por meio da Pnab (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) e da PNCV (Política Nacional de Cultura Viva), em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo.
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