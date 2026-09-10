Entidades sem fins lucrativos de Franca estão com processos seletivos abertos para o preenchimento de cinco vagas nas áreas de educação infantil e assistência social. Há oportunidades para educador de apoio pedagógico, auxiliar de educação infantil, professora e psicóloga. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e aos requisitos exigidos por cada instituição.
Joanna de Ângelis
A Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade III CCI "Joana de Cusa" abriu processo seletivo para três vagas. São uma oportunidade para educador de apoio pedagógico e duas para auxiliar de educação infantil.
Para a vaga de educador, é necessário ter formação em Pedagogia ou Magistério e enviar o diploma junto com o currículo. Já para as vagas de auxiliar de educação infantil, é necessário ter formação em Pedagogia ou estar cursando pelo menos 50% da graduação.
Os currículos podem ser enviados até sexta-feira, 11, para o e-mail joanadecusaadm@gmail.com ou entregues presencialmente na Rua Wilson David, 2530, Jardim Luiza I.
Creche Frei José Luiz Igea Sainz
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz também recebe currículos para uma vaga de professora, destinada à cobertura de licença-maternidade.
Entre os requisitos estão licenciatura em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Curso Normal em nível médio/Magistério em nível médio com habilitação em educação infantil. A candidata também precisa ter disponibilidade para cumprir carga horária integral de 44 horas semanais.
O currículo deve ser encaminhado até sexta-feira, 11, para crecheigeasainz@gmail.com. A instituição orienta que o candidato informe no assunto do e-mail a vaga de interesse.
A contratação será pelo regime CLT, e o resultado do processo seletivo será informado por contato telefônico.
Casa São Camilo
A Casa São Camilo de Léllis está com uma vaga aberta para psicóloga para atuação no serviço domiciliar.
A candidata deve possuir CRP ativo, estar habilitada para o exercício da função e ter disponibilidade para uma jornada de 30 horas semanais. Experiência com idosos será considerada um diferencial.
Os currículos devem ser entregues presencialmente na entidade, localizada na Rua José Franchini, 2661, Jardim São Luiz II, nos dias 10, 11 e 12 de setembro, das 8h às 17h.
O processo terá duas etapas: análise dos currículos e entrevista com os candidatos selecionados. A contratação será pelo regime CLT.
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