Entidades sem fins lucrativos de Franca estão com processos seletivos abertos para o preenchimento de cinco vagas nas áreas de educação infantil e assistência social. Há oportunidades para educador de apoio pedagógico, auxiliar de educação infantil, professora e psicóloga. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e aos requisitos exigidos por cada instituição.

Joanna de Ângelis

A Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade III CCI "Joana de Cusa" abriu processo seletivo para três vagas. São uma oportunidade para educador de apoio pedagógico e duas para auxiliar de educação infantil.

Para a vaga de educador, é necessário ter formação em Pedagogia ou Magistério e enviar o diploma junto com o currículo. Já para as vagas de auxiliar de educação infantil, é necessário ter formação em Pedagogia ou estar cursando pelo menos 50% da graduação.