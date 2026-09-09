09 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM CONSOLAÇÃO

BMW invade calçada e bate contra muro após acidente em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
BMW após bater em muro no Jardim Consolação, em Franca
BMW após bater em muro no Jardim Consolação, em Franca

Uma BMW invadiu a calçada e bateu contra o muro de um imóvel após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 9, no Jardim Consolação, em Franca. A batida aconteceu por volta das 15h, no cruzamento da rua Zeca de Paula com a rua Chile.

Um dos veículos envolvidos não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento. As circunstâncias devem ser apuradas. 

Com o impacto, o motorista da BMW perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atingiu o muro de um imóvel. A estrutura ficou danificada e a parte dianteira do veículo foi destruída.

Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Durante o atendimento da ocorrência, houve lentidão no trecho.

Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o acidente e as circunstâncias da batida. As causas ainda serão esclarecidas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários