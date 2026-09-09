Uma BMW invadiu a calçada e bateu contra o muro de um imóvel após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 9, no Jardim Consolação, em Franca. A batida aconteceu por volta das 15h, no cruzamento da rua Zeca de Paula com a rua Chile.
Um dos veículos envolvidos não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento. As circunstâncias devem ser apuradas.
Com o impacto, o motorista da BMW perdeu o controle da direção, subiu na calçada e atingiu o muro de um imóvel. A estrutura ficou danificada e a parte dianteira do veículo foi destruída.
Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Durante o atendimento da ocorrência, houve lentidão no trecho.
Um boletim de ocorrência foi registrado para documentar o acidente e as circunstâncias da batida. As causas ainda serão esclarecidas.
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