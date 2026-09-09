Um motociclista ficou ferido após bater contra um ônibus da Prefeitura de Restinga que avançou a sinalização de parada obrigatória na noite desta quarta-feira, 9, em Franca. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Carlos do Carmo e Capitão Anselmo, na Cidade Nova. Uma câmera de segurança registrou a batida.
Nas imagens, o ônibus apareceu parando na rua Capitão Anselmo. O motorista chegou a olhar para os dois lados do cruzamento, mas, em seguida, avançou a sinalização de “Pare”. No momento da colisão, chovia bastante.
Segundo o motorista, uma das colunas do ônibus teria prejudicado a visibilidade e dificultado a percepção da aproximação da motocicleta.
Colisão
O motociclista seguia pela via preferencial quando se deparou com o ônibus. Ele não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo.
Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos aparentemente leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima.
Nenhum ocupante do ônibus ficou ferido.
Ocorrência
A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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