09 de setembro de 2026
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NA FÁBIO TALARICO

Carro roda na pista e para em canteiro durante chuva em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Volkswagen Fox no canteiro central da rodovia Fábio Talarico, em Franca
Volkswagen Fox no canteiro central da rodovia Fábio Talarico, em Franca

Um carro rodou na pista da rodovia Fábio Talarico, próximo ao trevo de acesso à rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite desta quarta-feira, 9. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

O Volkswagen Fox prata seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, rodou na pista e só parou no canteiro central.

A parte dianteira do carro ficou danificada. Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista foram acionadas e estiveram no local para sinalizar a pista e auxiliar na segurança durante o atendimento da ocorrência.

Chuva e lentidão

No momento do acidente, chovia bastante na região. A ocorrência também provocou lentidão no trânsito, principalmente no sentido Unifran (Universidade de Franca). 

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