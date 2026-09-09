Um carro rodou na pista da rodovia Fábio Talarico, próximo ao trevo de acesso à rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite desta quarta-feira, 9. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

O Volkswagen Fox prata seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, rodou na pista e só parou no canteiro central.

A parte dianteira do carro ficou danificada. Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista foram acionadas e estiveram no local para sinalizar a pista e auxiliar na segurança durante o atendimento da ocorrência.

Chuva e lentidão