Um carro rodou na pista da rodovia Fábio Talarico, próximo ao trevo de acesso à rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite desta quarta-feira, 9. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.
O Volkswagen Fox prata seguia pela rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, rodou na pista e só parou no canteiro central.
A parte dianteira do carro ficou danificada. Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista foram acionadas e estiveram no local para sinalizar a pista e auxiliar na segurança durante o atendimento da ocorrência.
Chuva e lentidão
No momento do acidente, chovia bastante na região. A ocorrência também provocou lentidão no trânsito, principalmente no sentido Unifran (Universidade de Franca).
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