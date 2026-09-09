O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) defendeu nesta quarta-feira, 9, que os eleitores priorizem candidatos da própria cidade nas eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a falta de representantes locais no Congresso Nacional reduz a força política do município na busca por recursos para áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e obras.

“Está na hora de defendermos os nossos candidatos e candidatas aqui de Franca. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer isso por nós”, afirmou Alexandre.

Representação em Brasília

Franca não elege um deputado federal da cidade há duas décadas. Para o prefeito, a ausência de um representante faz com que o município dependa da atuação de parlamentares de outras cidades.