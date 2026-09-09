O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) defendeu nesta quarta-feira, 9, que os eleitores priorizem candidatos da própria cidade nas eleições de 2026. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a falta de representantes locais no Congresso Nacional reduz a força política do município na busca por recursos para áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura e obras.
“Está na hora de defendermos os nossos candidatos e candidatas aqui de Franca. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer isso por nós”, afirmou Alexandre.
Representação em Brasília
Franca não elege um deputado federal da cidade há duas décadas. Para o prefeito, a ausência de um representante faz com que o município dependa da atuação de parlamentares de outras cidades.
“Eu amo Franca, e vou falar uma verdade para você que pode doer um pouco. Há mais de duas décadas, Franca não elege um deputado federal aqui da nossa cidade. E sabe quem perde com isso? A cidade. Não é só a cidade, você também”, afirmou.
Deputados de outras cidades priorizam os municípios onde possuem vínculos políticos e eleitorais. “Na realidade, da boa vontade de outros deputados, que não têm nada a ver com Franca. Em 100% dos casos, o dinheiro vai primeiro pra lá, para outras cidades. Se sobrar, vem alguma coisa pra Franca”, declarou.
Alexandre citou áreas que, segundo ele, dependem da articulação por recursos, como saúde, educação, novas creches e escolas, pavimentação e recapeamento de ruas, segurança, câmeras, Guarda Civil, pontilhões e outras obras.
Crítica a candidatos sem vínculo com a cidade
O prefeito também criticou a escolha de candidatos que, segundo ele, não possuem vínculo com Franca.
“Não adianta eleger candidato ligado à internet, porque depois ele nunca mais vem, a gente perde o nosso voto e perdemos a possibilidade de melhoria de qualidade de vida aqui na nossa cidade”, afirmou.
Alexandre pediu que os eleitores acompanhem os candidatos que disputarão as vagas de deputado estadual e federal e priorizem nomes com atuação em Franca.
“Franca precisa voltar a ter voz onde as decisões são tomadas. Por isso eu peço que você preste muita atenção nos candidatos a deputados estaduais e federais aqui da nossa cidade, pra que a gente possa ter os nossos representantes lá em Brasília e em São Paulo.”
Franca Tem Voz
A manifestação do prefeito vem ao encontro com a campanha “Franca Tem Voz”, que busca conscientizar a população sobre a importância de eleger candidatos a deputado estadual e federal com base eleitoral em Franca e região. O objetivo é ampliar a bancada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e garantir representação federal para defender interesses locais em Brasília.
Vinte candidatos foram convidados para participar das sabatinas promovidas pela iniciativa. Dezoito compareceram às entrevistas, entre nomes de partidos de direita e esquerda, conservadores e progressistas, além de candidatos experientes e estreantes.
As entrevistas completas, reportagens e destaques podem ser conferidos no Portal GCN e em suas redes sociais.
A campanha “Franca Tem Voz” foi idealizada pela Acif em conjunto com Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora. A iniciativa conta ainda com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
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