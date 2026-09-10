Franca está entre os 11 DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de São Paulo classificados como prioritários para ações de prevenção e resposta às arboviroses diante dos possíveis impactos do El Niño. O mapeamento faz parte do Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde para antecipar riscos, orientar os municípios e preparar a rede assistencial.

Além de Franca, foram incluídos na lista os DRS de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.

Nessas regiões, a avaliação considera a possibilidade de aumento da transmissão de dengue, chikungunya e zika, além de maior procura pelos serviços de saúde e crescimento das internações e mortes provocadas por formas graves das doenças.