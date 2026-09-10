Franca está entre os 11 DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de São Paulo classificados como prioritários para ações de prevenção e resposta às arboviroses diante dos possíveis impactos do El Niño. O mapeamento faz parte do Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde para antecipar riscos, orientar os municípios e preparar a rede assistencial.
Além de Franca, foram incluídos na lista os DRS de Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e São José do Rio Preto.
Nessas regiões, a avaliação considera a possibilidade de aumento da transmissão de dengue, chikungunya e zika, além de maior procura pelos serviços de saúde e crescimento das internações e mortes provocadas por formas graves das doenças.
“A alternância entre períodos de calor e chuva pode favorecer a proliferação do Aedes aegypti e a transmissão das arboviroses. O estado está se antecipando a esse cenário, com o reforço da vigilância e a preparação dos serviços de saúde, mas a participação da população também é decisiva”, afirma Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde.
Segundo ela, uma das principais medidas é fazer uma vistoria semanal nos imóveis e eliminar recipientes que possam acumular água.
El Niño aumenta necessidade de preparação
O cenário meteorológico reforça a necessidade de preparação. Segundo o boletim mais recente de monitoramento do El Niño, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em parceria com outros órgãos, há mais de 90% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade muito forte entre setembro e novembro.
Para o período, são previstas temperaturas acima da média em praticamente todo o país e chuvas acima da média em parte do Estado de São Paulo.
Apesar do alerta para os próximos meses, o cenário epidemiológico atual apresenta melhora expressiva.
Casos de dengue caem 93,2%
Até a 35ª semana epidemiológica de 2026, São Paulo registrou 58.271 casos de dengue, ante 855.132 no mesmo período de 2025. São quase 797 mil casos a menos.
Mesmo com a redução de 93,2%, a SES-SP mantém o monitoramento semanal dos indicadores para identificar alterações na circulação do vírus e orientar antecipadamente as ações de vigilância, controle do mosquito e assistência à saúde.
Plano prevê ações conforme o risco
O Plano Estadual de Preparação e Resposta em Saúde para o Fenômeno El Niño foi estruturado para apoiar as regiões de saúde e os municípios diante de quatro cenários: chuvas extremas; enchentes e deslizamentos; ondas de calor e queimadas; e arboviroses.
No caso das arboviroses, o planejamento prevê o fortalecimento da vigilância epidemiológica, o acompanhamento dos indicadores, o controle do vetor e a organização da rede de saúde para uma eventual elevação da demanda.
As medidas devem ser adotadas de acordo com o nível de risco identificado em cada território.
Como eliminar os criadouros
A principal recomendação é fazer uma vistoria semanal em casas e apartamentos, com atenção redobrada após períodos de chuva. Entre as medidas indicadas estão:
- Manter caixas-d’água e outros reservatórios bem fechados;
- Remover folhas e materiais que possam impedir o escoamento da água pelas calhas;
- Preencher os pratos dos vasos de plantas com areia até a borda;
- Trocar a água e lavar vasos de plantas aquáticas com escova, água e sabão pelo menos uma vez por semana;
- Guardar garrafas e outros recipientes com a abertura voltada para baixo;
- Colocar o lixo em sacos plásticos e manter as lixeiras fechadas;
- Descartar corretamente pneus, embalagens e objetos que possam acumular água;
- Após as chuvas, verificar quintais, varandas, ralos e áreas de serviço.
Sintomas e sinais de alarme
De acordo com a Secretaria, a primeira manifestação da dengue costuma ser febre alta, acima de 38°C, de início repentino e duração de dois a sete dias.
Também podem ocorrer dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, fraqueza e mal-estar, náuseas e vômitos, além de manchas vermelhas e coceira na pele.
Os sinais de alarme podem surgir principalmente quando a febre começa a ceder. Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, tontura ou desmaio, dificuldade para respirar, sangramentos e cansaço extremo ou irritabilidade exigem atendimento imediato.
Em caso de suspeita, a orientação é procurar um serviço de saúde e não se automedicar.
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