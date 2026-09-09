O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira, 9, 26 jogadores para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Entre os nomes está o francano Estêvão Willian, que retorna à equipe após ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa.
A convocação foi anunciada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
O Brasil terá dois jogos contra a Austrália e um contra a Índia. A primeira partida será em 25 de setembro, contra os australianos, no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília).
A Seleção volta a enfrentar a Austrália no dia 29, no Estádio Suncorp, em Brisbane, também às 7h. Depois, encara a Índia em 3 de outubro, às 11h, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá.
Estêvão retorna
Estêvão volta à Seleção após ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa. O atacante era uma das esperanças da equipe, mas se machucou às vésperas da divulgação da lista oficial para o Mundial.
Além dele, a convocação conta com outros jovens que ainda não haviam sido chamados. No gol, Pedro Morisco, do Coritiba, de 22 anos, e Otávio, do Cruzeiro, de 20 anos, aparecem entre os estreantes.
Na defesa, Arthur Dias, do Athletico-PR, de 19 anos; Vitor Reis, ex-Palmeiras e atualmente no Manchester City, de 20 anos; e Jair, ex-Santos e hoje no Nottingham Forest, de 21 anos, foram chamados pela primeira vez.
No meio-campo, os estreantes são Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos, ambos de 21 anos. No ataque, Rayan, Estêvão e Endrick também foram convocados.
Ancelotti explica escolha
Durante a coletiva após a divulgação da lista, Ancelotti afirmou que a convocação combina jogadores que estiveram na Copa do Mundo com jovens que podem fazer parte das próximas gerações da Seleção.
“Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar no futuro da Seleção, nos próximos anos.”
O treinador também destacou jogadores que vêm atuando no Campeonato Brasileiro e disse que a intenção é priorizar atletas que tenham idade para disputar a próxima Copa do Mundo ou a próxima Copa América.
Depois dos amistosos contra Austrália e Índia, Ancelotti fará uma nova convocação para dois jogos em novembro, contra Japão e Singapura. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura, pela Data Fifa.
Os convocados:
GOLEIROS
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
DEFENSORES
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Junior (PSV Eindhoven)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
MEIAS
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
ATACANTES
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
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