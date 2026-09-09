O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira, 9, 26 jogadores para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Entre os nomes está o francano Estêvão Willian, que retorna à equipe após ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa.

A convocação foi anunciada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O Brasil terá dois jogos contra a Austrália e um contra a Índia. A primeira partida será em 25 de setembro, contra os australianos, no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília).