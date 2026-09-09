09 de setembro de 2026
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CONVOCAÇÃO

Estêvão volta à Seleção Brasileira após ficar fora da Copa

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Francano Estêvão, do Chelsea, retorna à seleção após lesão
Francano Estêvão, do Chelsea, retorna à seleção após lesão

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira, 9, 26 jogadores para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. Entre os nomes está o francano Estêvão Willian, que retorna à equipe após ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa.

A convocação foi anunciada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O Brasil terá dois jogos contra a Austrália e um contra a Índia. A primeira partida será em 25 de setembro, contra os australianos, no Estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília).

A Seleção volta a enfrentar a Austrália no dia 29, no Estádio Suncorp, em Brisbane, também às 7h. Depois, encara a Índia em 3 de outubro, às 11h, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, em Calcutá.

Estêvão retorna

Estêvão volta à Seleção após ficar fora da Copa do Mundo por causa de uma lesão na coxa. O atacante era uma das esperanças da equipe, mas se machucou às vésperas da divulgação da lista oficial para o Mundial.

Além dele, a convocação conta com outros jovens que ainda não haviam sido chamados. No gol, Pedro Morisco, do Coritiba, de 22 anos, e Otávio, do Cruzeiro, de 20 anos, aparecem entre os estreantes.

Na defesa, Arthur Dias, do Athletico-PR, de 19 anos; Vitor Reis, ex-Palmeiras e atualmente no Manchester City, de 20 anos; e Jair, ex-Santos e hoje no Nottingham Forest, de 21 anos, foram chamados pela primeira vez.

No meio-campo, os estreantes são Breno Bidon, do Corinthians, e Gabriel Bontempo, do Santos, ambos de 21 anos. No ataque, Rayan, Estêvão e Endrick também foram convocados.

Ancelotti explica escolha

Durante a coletiva após a divulgação da lista, Ancelotti afirmou que a convocação combina jogadores que estiveram na Copa do Mundo com jovens que podem fazer parte das próximas gerações da Seleção.

“Essa é uma lista equilibrada, com jogadores que estiveram na Copa do Mundo. Vai ser importante para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar no futuro da Seleção, nos próximos anos.”

O treinador também destacou jogadores que vêm atuando no Campeonato Brasileiro e disse que a intenção é priorizar atletas que tenham idade para disputar a próxima Copa do Mundo ou a próxima Copa América.

Depois dos amistosos contra Austrália e Índia, Ancelotti fará uma nova convocação para dois jogos em novembro, contra Japão e Singapura. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura, pela Data Fifa.

Os convocados:

GOLEIROS

  • Hugo Souza (Corinthians)
  • Pedro Morisco (Coritiba)
  • Otávio (Cruzeiro)

DEFENSORES

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair (Nottingham Forest)
  • Marquinhos (PSG)
  • Matheuzinho (Corinthians)
  • Mauro Junior (PSV Eindhoven)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

MEIAS

  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Breno Bidon (Corinthians)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Douglas Luiz (Juventus)
  • Gabriel Bontempo (Santos)

ATACANTES

  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Pedro (Flamengo)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Samuel Lino (Flamengo)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

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