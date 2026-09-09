A empresária Luiza Helena Trajano e o executivo Frederico Trajano, naturais de Franca, estão entre os 157 signatários do manifesto “Pela Lei e pelo Brasil”, divulgado nesta quarta-feira, 9. O documento cobra uma investigação completa e independente sobre o STF (Supremo Tribunal Federal) diante da crise institucional gerada pelas investigações sobre a fraude milionária envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.



O manifesto também defende o afastamento cautelar de pessoas que venham a ser formalmente investigadas e a criação de um código de conduta vinculante para os tribunais superiores e órgãos responsáveis por investigação e acusação.

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e Frederico Trajano, CEO da empresa, aparecem na relação ao lado de empresários, economistas, juristas e outras personalidades.