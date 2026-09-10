A tradicional Festa di San Gennaro da Apae de Franca começa nesta quinta-feira, 10, de casa nova. Em sua 39ª edição, o evento será realizado no espaço ao lado do Franca Shopping, área tradicionalmente utilizada para o FestBar, com entrada gratuita.

A primeira etapa da festa segue até domingo, 13. Depois, a San Gennaro retorna entre os dias 17 e 20 de setembro.

A mudança de endereço busca oferecer mais facilidade de acesso, estacionamento e estrutura para o público. A tradição, porém, permanece: gastronomia, atrações musicais e atividades para as crianças continuam fazendo parte da programação.