A tradicional Festa di San Gennaro da Apae de Franca começa nesta quinta-feira, 10, de casa nova. Em sua 39ª edição, o evento será realizado no espaço ao lado do Franca Shopping, área tradicionalmente utilizada para o FestBar, com entrada gratuita.
A primeira etapa da festa segue até domingo, 13. Depois, a San Gennaro retorna entre os dias 17 e 20 de setembro.
A mudança de endereço busca oferecer mais facilidade de acesso, estacionamento e estrutura para o público. A tradição, porém, permanece: gastronomia, atrações musicais e atividades para as crianças continuam fazendo parte da programação.
De quinta-feira a sábado, a festa começa às 19h. Aos domingos, haverá também almoço a partir do meio-dia, além da programação noturna.
Fogazza é estrela da festa
Um dos símbolos da San Gennaro em Franca, a fogazza ocupa lugar de destaque no cardápio. O prato passou a fazer parte do evento em 1987 e, desde então, tornou-se uma das opções mais procuradas pelo público.
Além da fogazza, serão servidos nhoque, pizza, torresmo, espetinhos, polenta, massas, pastéis, batata frita e frango a passarinho.
Entre as bebidas, sucos, água, refrigerantes, cerveja e chope.
Música, alunos da Apae e Espaço Kids
A programação também contará com atrações musicais e apresentações de alunos da Apae de Franca. Para as crianças, haverá Espaço Kids, além da presença do mascote Seu Gennaro.
O presidente da Apae, Agenor Gado, destaca que a festa se consolidou não apenas como uma tradição da cidade, mas também como importante fonte de recursos para a instituição.
“A Festa Di San Gennaro já faz parte da história de Franca. Estamos chegando à 39ª edição de um evento que une tradição, cultura, gastronomia e solidariedade. É uma festa construída ao longo de quase quatro décadas graças ao envolvimento da comunidade, dos voluntários e dos parceiros da Apae. Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização, a renda arrecadada é fundamental para ajudar a manter os atendimentos oferecidos”, afirma.
Apae precisa captar mais de R$ 4 milhões por ano
A San Gennaro está entre as principais ações de captação de recursos da Apae de Franca.
A instituição trabalha em 2026 com orçamento anual de aproximadamente R$ 23 milhões. Cerca de 80% dos recursos são provenientes de parcerias públicas. Os outros 20% precisam ser captados pela própria entidade por meio de eventos, campanhas, doações e parcerias, o que representa uma necessidade de mais de R$ 4 milhões por ano.
Atualmente, a Apae atende gratuitamente mais de 1,4 mil pessoas com deficiência intelectual, física e múltipla e suas famílias, de Franca e outros 11 municípios da região.
Os serviços são prestados nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. A estrutura inclui o CER II (Centro Especializado de Reabilitação Intelectual e Física), a Escola de Educação Especial João Maria Vianney e serviços destinados à autonomia, inclusão, convivência social, apoio às famílias e preparação para o mercado de trabalho.
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