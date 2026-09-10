10 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRADIÇÃO

Festa di San Gennaro começa nesta quinta em novo espaço em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Festa di San Gennaro começa nesta quinta em novo espaço, ao lado do Franca Shopping
Festa di San Gennaro começa nesta quinta em novo espaço, ao lado do Franca Shopping

A tradicional Festa di San Gennaro da Apae de Franca começa nesta quinta-feira, 10, de casa nova. Em sua 39ª edição, o evento será realizado no espaço ao lado do Franca Shopping, área tradicionalmente utilizada para o FestBar, com entrada gratuita.

A primeira etapa da festa segue até domingo, 13. Depois, a San Gennaro retorna entre os dias 17 e 20 de setembro.

A mudança de endereço busca oferecer mais facilidade de acesso, estacionamento e estrutura para o público. A tradição, porém, permanece: gastronomia, atrações musicais e atividades para as crianças continuam fazendo parte da programação.

De quinta-feira a sábado, a festa começa às 19h. Aos domingos, haverá também almoço a partir do meio-dia, além da programação noturna.

Fogazza é estrela da festa

Um dos símbolos da San Gennaro em Franca, a fogazza ocupa lugar de destaque no cardápio. O prato passou a fazer parte do evento em 1987 e, desde então, tornou-se uma das opções mais procuradas pelo público.

Além da fogazza, serão servidos nhoque, pizza, torresmo, espetinhos, polenta, massas, pastéis, batata frita e frango a passarinho.

Entre as bebidas, sucos, água, refrigerantes, cerveja e chope.

Música, alunos da Apae e Espaço Kids

A programação também contará com atrações musicais e apresentações de alunos da Apae de Franca. Para as crianças, haverá Espaço Kids, além da presença do mascote Seu Gennaro.

O presidente da Apae, Agenor Gado, destaca que a festa se consolidou não apenas como uma tradição da cidade, mas também como importante fonte de recursos para a instituição.

“A Festa Di San Gennaro já faz parte da história de Franca. Estamos chegando à 39ª edição de um evento que une tradição, cultura, gastronomia e solidariedade. É uma festa construída ao longo de quase quatro décadas graças ao envolvimento da comunidade, dos voluntários e dos parceiros da Apae. Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização, a renda arrecadada é fundamental para ajudar a manter os atendimentos oferecidos”, afirma.

Apae precisa captar mais de R$ 4 milhões por ano

A San Gennaro está entre as principais ações de captação de recursos da Apae de Franca.

A instituição trabalha em 2026 com orçamento anual de aproximadamente R$ 23 milhões. Cerca de 80% dos recursos são provenientes de parcerias públicas. Os outros 20% precisam ser captados pela própria entidade por meio de eventos, campanhas, doações e parcerias, o que representa uma necessidade de mais de R$ 4 milhões por ano.

Atualmente, a Apae atende gratuitamente mais de 1,4 mil pessoas com deficiência intelectual, física e múltipla e suas famílias, de Franca e outros 11 municípios da região.

Os serviços são prestados nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. A estrutura inclui o CER II (Centro Especializado de Reabilitação Intelectual e Física), a Escola de Educação Especial João Maria Vianney e serviços destinados à autonomia, inclusão, convivência social, apoio às famílias e preparação para o mercado de trabalho.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários