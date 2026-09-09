Uma operação da Polícia Civil foi montada na noite desta terça-feira, 8, para levar a mãe de um bebê de 11 meses de Ituverava, a cerca de 70 quilômetros de Franca, até um hospital na capital paulista, onde o filho aguardava um transplante de fígado.

A criança está internada em São Paulo, a pouco mais de 400 km de casa, e a família recebeu a informação de que havia surgido um doador compatível. Para que o procedimento pudesse ser realizado, porém, era necessária a autorização assinada pela mãe.

Diante da urgência e da distância até a capital, a Polícia Civil organizou uma operação para garantir que ela chegasse ao hospital a tempo.