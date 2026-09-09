Uma operação da Polícia Civil foi montada na noite desta terça-feira, 8, para levar a mãe de um bebê de 11 meses de Ituverava, a cerca de 70 quilômetros de Franca, até um hospital na capital paulista, onde o filho aguardava um transplante de fígado.
A criança está internada em São Paulo, a pouco mais de 400 km de casa, e a família recebeu a informação de que havia surgido um doador compatível. Para que o procedimento pudesse ser realizado, porém, era necessária a autorização assinada pela mãe.
Diante da urgência e da distância até a capital, a Polícia Civil organizou uma operação para garantir que ela chegasse ao hospital a tempo.
A mulher deixou Ituverava em uma viatura da Polícia Civil do município. Durante o trajeto, uma equipe da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada ao Deinter-3 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), com sede em Ribeirão Preto, assumiu o transporte e seguiu em direção à capital.
Na entrada de São Paulo, viaturas do Gara (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos) passaram a escoltar o veículo para agilizar o deslocamento até o hospital.
A operação terminou com sucesso. A mãe chegou ao hospital a tempo e conseguiu assinar a autorização necessária para o transplante do filho.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a realização da cirurgia nem sobre o estado de saúde do bebê.
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