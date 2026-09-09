Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente nesta quarta-feira, 10, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em frente ao Supermercado Noêmia, em Franca.

Um caminhão F-4000 carregado com laranjas descia a avenida e faria a conversão à esquerda para acessar a rua Luiz Rodrigues Pereira. O motorista contou que sinalizou com a mão a manobra no canteiro.

Neste momento, uma moto Honda Fan 160 Cargo, com baú de entregas, conduzida pelo jovem, acabou batendo na traseira do caminhão.