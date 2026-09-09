Um entregador de 21 anos ficou gravemente ferido após um acidente nesta quarta-feira, 10, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em frente ao Supermercado Noêmia, em Franca.
Um caminhão F-4000 carregado com laranjas descia a avenida e faria a conversão à esquerda para acessar a rua Luiz Rodrigues Pereira. O motorista contou que sinalizou com a mão a manobra no canteiro.
Neste momento, uma moto Honda Fan 160 Cargo, com baú de entregas, conduzida pelo jovem, acabou batendo na traseira do caminhão.
Com o impacto, o motociclista caiu ao solo. Ele sofreu ferimentos graves, com fratura na altura da coxa, lesão no joelho e várias escoriações pelo corpo. O motorista do caminhão não se feriu.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Resgate do Corpo de Bombeiros atenderam a vítima no local e a encaminharam para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar deu apoio na ocorrência e organizou o trânsito, que ficou congestionado na avenida, uma das mais principais vias da zona sul de Franca.
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