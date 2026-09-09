09 de setembro de 2026
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TRANSPORTE COLETIVO

Linha de ônibus do Jardim Noêmia terá novos horários em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/MoV Franca
Terminal Central de Ônibus 'Ayrton Senna da Silva', no centro de Franca
Terminal Central de Ônibus 'Ayrton Senna da Silva', no centro de Franca

A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano de Franca, vai alterar os horários da linha 171.1 – Jardim Noêmia/Paraty a partir desta quinta-feira, 10.

Segundo a empresa, a mudança foi solicitada pela Seção de Transporte Coletivo Urbano, órgão gestor do serviço no município, com o objetivo de melhorar o atendimento aos passageiros.

As alterações atingem tanto as viagens que saem do bairro em direção ao Terminal "Ayrton Senna" quanto as partidas do terminal para o Jardim Noêmia/Paraty.

Veja os novos horários

Do bairro para o Terminal Ayrton Senna:
5h30 – 6h10 – 6h40 – 7h30 – 8h10 – 8h45 – 9h30 – 10h05 – 10h45 – 11h25 – 12h05 – 12h40 – 13h25 – 14h – 14h45 – 15h25 – 16h15 – 16h55 – 17h45 – 18h25 – 19h05.

Do Terminal Ayrton Senna para o bairro:
6h – 6h50 – 7h25 – 8h10 – 8h50 – 9h25 – 10h10 – 10h45 – 11h25 – 12h05 – 12h45 – 13h30 – 14h05 – 14h40 – 15h25 – 16h10 – 17h05 – 17h40 – 18h25 – 19h05.

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