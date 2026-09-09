A MoV Franca, concessionária responsável pelo transporte coletivo urbano de Franca, vai alterar os horários da linha 171.1 – Jardim Noêmia/Paraty a partir desta quinta-feira, 10.

Segundo a empresa, a mudança foi solicitada pela Seção de Transporte Coletivo Urbano, órgão gestor do serviço no município, com o objetivo de melhorar o atendimento aos passageiros.

As alterações atingem tanto as viagens que saem do bairro em direção ao Terminal "Ayrton Senna" quanto as partidas do terminal para o Jardim Noêmia/Paraty.

Veja os novos horários