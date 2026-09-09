Um homem de 36 anos foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento nesta quarta-feira, 9, pela rua Sudário José da Silva, na Vila São Sebastião, em Franca.
Segundo a GCM, os agentes Lima e Santucci faziam patrulhamento quando perceberam que o homem demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura e decidiram abordá-lo.
Durante a revista, foram encontrados um celular Samsung, um relógio digital de pulso e um kit de higiene bucal.
Questionado sobre a procedência dos objetos, o homem afirmou que havia encontrado os itens no lixo, no bairro Meireles, cerca de dois dias antes. Ao ser questionado sobre o celular, ele não soube informar a senha para desbloquear o aparelho.
O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), juntamente com os objetos. O celular, o relógio e o kit de higiene foram apreendidos e apresentados à autoridade policial.
Ainda segundo o registro da ocorrência, uma consulta apontou que o homem possui antecedentes por furto e roubo.
Após ser ouvido, o suspeito foi liberado.
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