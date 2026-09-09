Um homem de 36 anos foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento nesta quarta-feira, 9, pela rua Sudário José da Silva, na Vila São Sebastião, em Franca.

Segundo a GCM, os agentes Lima e Santucci faziam patrulhamento quando perceberam que o homem demonstrou nervosismo com a aproximação da viatura e decidiram abordá-lo.

Durante a revista, foram encontrados um celular Samsung, um relógio digital de pulso e um kit de higiene bucal.