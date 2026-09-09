09 de setembro de 2026
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Caminhão aquaplana em pista molhada e moto bate na Ronan Rocha

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Frente da moto ficou destruída após colisão
Frente da moto ficou destruída após colisão

Uma mulher ficou ferida após a moto que pilotava bater contra um caminhão na manhã desta quarta-feira, 9, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca.

O acidente aconteceu nas proximidades do pontilhão do Jardim Aeroporto e chovia no momento do acidente. Segundo informações preliminares, o caminhão teria aquaplanado no sentido Aeroporto a Unifran. Na sequência, a motociclista que seguia em uma Biz não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral dianteira do veículo.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca. A suspeita inicial é de que ela tenha sofrido uma fratura em uma das pernas.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. O trânsito seguia normalmente, com apenas o acostamento interditado.

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