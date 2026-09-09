Uma mulher ficou ferida após a moto que pilotava bater contra um caminhão na manhã desta quarta-feira, 9, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, em Franca.
O acidente aconteceu nas proximidades do pontilhão do Jardim Aeroporto e chovia no momento do acidente. Segundo informações preliminares, o caminhão teria aquaplanado no sentido Aeroporto a Unifran. Na sequência, a motociclista que seguia em uma Biz não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral dianteira do veículo.
A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Franca. A suspeita inicial é de que ela tenha sofrido uma fratura em uma das pernas.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. O trânsito seguia normalmente, com apenas o acostamento interditado.
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