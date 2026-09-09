Duas pessoas foram vítimas de um roubo praticado por três homens por volta das 21h30, na avenida Alfio Benedini, no Parque Universitário, nos fundos da Unifran, em Franca. O crime foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira, 9.

As vítimas, um homem de 25 anos e uma mulher de 19, estavam em um Chevrolet Onix Plus branco quando foram abordadas pelo trio.

Segundo o registro da ocorrência, um dos criminosos quebrou primeiro o vidro traseiro do carro e, em seguida, o vidro da porta do motorista, obrigando os ocupantes a saírem do veículo.