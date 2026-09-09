Duas pessoas foram vítimas de um roubo praticado por três homens por volta das 21h30, na avenida Alfio Benedini, no Parque Universitário, nos fundos da Unifran, em Franca. O crime foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira, 9.
As vítimas, um homem de 25 anos e uma mulher de 19, estavam em um Chevrolet Onix Plus branco quando foram abordadas pelo trio.
Segundo o registro da ocorrência, um dos criminosos quebrou primeiro o vidro traseiro do carro e, em seguida, o vidro da porta do motorista, obrigando os ocupantes a saírem do veículo.
Ao deixar o automóvel, o homem pegou o celular, mas os criminosos perceberam. Ele foi segurado pelo braço e agredido com socos e chutes enquanto o aparelho era roubado.
A mulher também foi puxada pelo braço e teve o celular levado.
Depois das agressões, os criminosos fugiram com o Onix Plus e diversos objetos que estavam dentro do veículo.
Entre os itens levados estavam um notebook, materiais escolares, um violão, documentos pessoais, cartões bancários e uma blusa. Da mulher, também foram roubados um tablet Samsung S10 FE, uma bolsa de maquiagem e um crachá de trabalho.
Celulares foram rastreados
Após o crime, as vítimas acionaram a Polícia Militar. O homem conseguiu rastrear o próprio celular, que indicava uma localização na região do Aeroporto.
Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, policiais militares compareceram à delegacia e informaram que haviam localizado o celular da mulher na rua Artur Franchini, na Vila Rezende.
O homem sofreu ferimentos nos braços. A mulher teve uma escoriação no braço direito.
Segundo as vítimas, os três criminosos tinham aproximadamente 1,80 metro de altura, usavam roupas escuras e estavam com os rostos cobertos. Um deles foi descrito como branco.
Até o registro da ocorrência, o Onix Plus não havia sido localizado e nenhum suspeito havia sido preso.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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