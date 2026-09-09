09 de setembro de 2026
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PARQUE UNIVERSITÁRIO

Trio quebra vidros, agride vítimas e rouba carro em Franca

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Caso foi registrado na CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca
Caso foi registrado na CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca

Duas pessoas foram vítimas de um roubo praticado por três homens por volta das 21h30, na avenida Alfio Benedini, no Parque Universitário, nos fundos da Unifran, em Franca. O crime foi registrado durante a madrugada desta quarta-feira, 9.

As vítimas, um homem de 25 anos e uma mulher de 19, estavam em um Chevrolet Onix Plus branco quando foram abordadas pelo trio.

Segundo o registro da ocorrência, um dos criminosos quebrou primeiro o vidro traseiro do carro e, em seguida, o vidro da porta do motorista, obrigando os ocupantes a saírem do veículo.

Ao deixar o automóvel, o homem pegou o celular, mas os criminosos perceberam. Ele foi segurado pelo braço e agredido com socos e chutes enquanto o aparelho era roubado.

A mulher também foi puxada pelo braço e teve o celular levado.

Depois das agressões, os criminosos fugiram com o Onix Plus e diversos objetos que estavam dentro do veículo.

Entre os itens levados estavam um notebook, materiais escolares, um violão, documentos pessoais, cartões bancários e uma blusa. Da mulher, também foram roubados um tablet Samsung S10 FE, uma bolsa de maquiagem e um crachá de trabalho.

Celulares foram rastreados

Após o crime, as vítimas acionaram a Polícia Militar. O homem conseguiu rastrear o próprio celular, que indicava uma localização na região do Aeroporto.

Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, policiais militares compareceram à delegacia e informaram que haviam localizado o celular da mulher na rua Artur Franchini, na Vila Rezende.

O homem sofreu ferimentos nos braços. A mulher teve uma escoriação no braço direito.

Segundo as vítimas, os três criminosos tinham aproximadamente 1,80 metro de altura, usavam roupas escuras e estavam com os rostos cobertos. Um deles foi descrito como branco.

Até o registro da ocorrência, o Onix Plus não havia sido localizado e nenhum suspeito havia sido preso.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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