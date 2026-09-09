A Prefeitura de Franca tem uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Educação. Márcia de Carvalho Gatti deixou o cargo nesta quarta-feira, 9, depois de permanecer à frente de uma das principais pastas da administração municipal por cinco anos e oito meses. A atual chefe de gabinete da secretaria, Camila Garcia Gonçalves, assumirá o comando da Educação.
As mudanças foram oficializadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 9. Oficialmente, Márcia deixa a função para se dedicar a questões pessoais.
A saída encerra um período iniciado em janeiro de 2021, quando Alexandre Ferreira (MDB) retornou à Prefeitura para seu segundo mandato como prefeito. Márcia havia sido anunciada para a função em 22 de dezembro de 2020, poucos dias antes da posse.
Ela permaneceu à frente da Educação durante todo aquele mandato e foi mantida no cargo após a reeleição de Alexandre, iniciando em janeiro de 2025 o terceiro mandato do prefeito — o segundo consecutivo. Alexandre já havia administrado Franca entre 2013 e 2016.
Márcia deixa sob o comando de sua sucessora uma das maiores estruturas da administração municipal. Dados divulgados pela Prefeitura em julho mostram que a rede atende 28.042 estudantes. São 15.683 alunos matriculados nas 52 escolas municipais, 11.319 crianças atendidas em 82 creches parceiras e outros 1.040 estudantes na EJA (Educação de Jovens e Adultos).
A Educação também concentra a maior parcela do orçamento municipal. A LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 prevê R$ 602,5 milhões para a função Educação, o equivalente a 33,79% das despesas previstas no orçamento do município. O montante, porém, não corresponde exclusivamente à Secretaria de Educação: inclui recursos destinados à área educacional, entre eles o Fundo da Educação Básica e autarquias municipais, como o Uni-Facef e a Faculdade de Direito de Franca.
Quem é a nova secretária
Camila Garcia Gonçalves já integra a estrutura da Prefeitura de Franca desde 2009. Sua trajetória é ligada à educação municipal e inclui atuação em sala de aula, gestão escolar e funções técnicas na Secretaria Municipal de Educação.
Até 2017, Camila atuou como professora de Educação Básica I (PEB I) na rede municipal. Entre 2018 e 2021, passou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação como gestora dos professores em rede.
Entre 2021 e 2022, Camila esteve na direção da Escola Municipal Professor Antônio Sicchieri, o Tarantelli. Na sequência, de 2022 a 2024, atuou na supervisão de ensino da Secretaria Municipal de Educação.
Em 2024, Camila participou do Programa de Alfabetização Responsável, ficando à frente da formação de gestores municipais no Estado de São Paulo.
Em 2025, retornou à Secretaria Municipal de Educação, desta vez como chefe de gabinete da pasta, função que ocupava até assumir o comando da secretaria.
Camila também já conhece a rotina do comando da pasta. Em março de 2025, foi nomeada pelo prefeito Alexandre Ferreira para exercer temporariamente as atribuições de secretária municipal de Educação durante as férias de Márcia Gatti.
Agora, com a saída de Márcia Gatti, ela passa definitivamente ao comando de uma das maiores pastas da Prefeitura.
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