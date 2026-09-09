A Prefeitura de Franca tem uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Educação. Márcia de Carvalho Gatti deixou o cargo nesta quarta-feira, 9, depois de permanecer à frente de uma das principais pastas da administração municipal por cinco anos e oito meses. A atual chefe de gabinete da secretaria, Camila Garcia Gonçalves, assumirá o comando da Educação.

As mudanças foram oficializadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 9. Oficialmente, Márcia deixa a função para se dedicar a questões pessoais.

A saída encerra um período iniciado em janeiro de 2021, quando Alexandre Ferreira (MDB) retornou à Prefeitura para seu segundo mandato como prefeito. Márcia havia sido anunciada para a função em 22 de dezembro de 2020, poucos dias antes da posse.