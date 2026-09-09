Um homem foi socorrido em estado grave após ser agredido e sofrer diversos cortes pelo corpo, na madrugada desta quarta-feira, 9, na rua Paulo Balduino Cintra Mendes, no Jardim Paulistano, em Franca.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de agressão com várias vítimas. No endereço, os policiais encontraram o homem e uma mulher sentados na calçada.

A mulher que acompanhava a vítima relatou que duas pessoas estariam agredindo o homem. Segundo ela, ao tentar intervir, acabou sendo atingida no pé esquerdo.