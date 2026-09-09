Um homem foi socorrido em estado grave após ser agredido e sofrer diversos cortes pelo corpo, na madrugada desta quarta-feira, 9, na rua Paulo Balduino Cintra Mendes, no Jardim Paulistano, em Franca.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de agressão com várias vítimas. No endereço, os policiais encontraram o homem e uma mulher sentados na calçada.
A mulher que acompanhava a vítima relatou que duas pessoas estariam agredindo o homem. Segundo ela, ao tentar intervir, acabou sendo atingida no pé esquerdo.
O homem apresentava vários cortes na cabeça, orelha, punho, braço, mão e perna. Ele estava gemendo e, não conseguiu relatar o que havia acontecido.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima em estado grave para atendimento na Santa Casa. Até o momento do registro, o hospital informou que ele permanecia em atendimento e ainda não havia uma atualização sobre seu quadro clínico.
A mulher recusou atendimento médico no local.
A chuva prejudicou a perícia
Durante o atendimento da ocorrência, chovia forte e o sangue que estava no chão acabou sendo lavado. Por causa disso, não foi possível realizar a perícia no local.
Os possíveis autores da agressão não foram localizados até o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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