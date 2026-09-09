Veja o obituário desta sexta-feira, 4, em Franca:
Nome: Eduardo Eugênio Lopes
Idade: 54 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Teresa Pereira da Silva
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Everton Fernandes de Souza
Idade: 32 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Luciomario Antônio dos Santos
Idade: 70 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 9h
Nome: Raquel da Silva Santana
Idade: 34 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
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