Veja o obituário desta sexta-feira, 4, em Franca:

Nome: Eduardo Eugênio Lopes

Idade: 54 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Teresa Pereira da Silva

Idade: 94 anos

Local do velório: São Vicente, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h