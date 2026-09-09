09 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 4, em Franca:

Nome: Eduardo Eugênio Lopes 
Idade: 54 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Teresa Pereira da Silva 
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 11
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Everton Fernandes de Souza 
Idade: 32 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Luciomario Antônio dos Santos 
Idade: 70 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: Raquel da Silva Santana 
Idade: 34 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

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