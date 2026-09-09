Dois homens foram presos pela Polícia Militar após o furto de uma motocicleta Yamaha Fazer na noite de terça-feira, 8, em Franca. O rastreamento do veículo levou os policiais até uma área próxima ao Loteamento Arizona, ao lado do Parque das Esmeraldas, na zona oeste da cidade.
A motocicleta havia sido furtada por volta das 21h15, na rua Irênio Greco, em frente à Fatec. Ao perceber o desaparecimento, a vítima acionou a Polícia Militar e informou que conseguia acompanhar a localização do veículo por meio de um aplicativo.
O rastreamento apontou para a região do Loteamento Arizona, nas proximidades do fim da rua Nelson Pucci, onde há acesso a uma área de mata que também liga ao Conjunto Habitacional Copacabana.
Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais encontraram a Yamaha Fazer ligada e ocupada por um dos suspeitos. O outro homem estava próximo, dentro de um VW Gol.
Segundo o registro policial, ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava na motocicleta tentou fugir em direção à mata, mas perdeu o controle e caiu. Ele ainda teria resistido à prisão e precisou ser contido.
O segundo suspeito também tentou escapar, desta vez a pé, mas caiu durante a fuga. Conforme a ocorrência, ele também resistiu à abordagem.
Toucas ninja são encontradas
Durante a vistoria no VW Gol, os policiais encontraram duas toucas do tipo ninja. Segundo o registro da ocorrência, os dois suspeitos admitiram informalmente participação conjunta no furto da motocicleta.
As diligências continuaram em um imóvel relacionado a um dos envolvidos. No local, a PM encontrou uma Honda CG com sinais de adulteração nos caracteres identificadores.
Também foram apreendidos uma touca ninja preta, duas chaves mistas, duas rodas com pneus que aparentavam pertencer a uma motocicleta de 150 cilindradas e uma bengala de motocicleta Honda 150.
Um galão contendo uma substância semelhante a “loló” também foi localizado. O material foi apreendido em uma ocorrência separada e encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.
Os dois homens precisaram de atendimento médico devido às lesões sofridas nas quedas durante as tentativas de fuga. Depois, foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
A Yamaha Fazer foi recuperada e devolvida à vítima. Já a Honda CG com sinais de adulteração foi apreendida e deverá passar por perícia.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia.
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