09 de setembro de 2026
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Moto localizada

Rastreamento leva PM a moto furtada e dupla acaba presa em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ariane Jud/GCN
CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca, onde caso foi registrado
CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca, onde caso foi registrado

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após o furto de uma motocicleta Yamaha Fazer na noite de terça-feira, 8, em Franca. O rastreamento do veículo levou os policiais até uma área próxima ao Loteamento Arizona, ao lado do Parque das Esmeraldas, na zona oeste da cidade.

A motocicleta havia sido furtada por volta das 21h15, na rua Irênio Greco, em frente à Fatec. Ao perceber o desaparecimento, a vítima acionou a Polícia Militar e informou que conseguia acompanhar a localização do veículo por meio de um aplicativo.

O rastreamento apontou para a região do Loteamento Arizona, nas proximidades do fim da rua Nelson Pucci, onde há acesso a uma área de mata que também liga ao Conjunto Habitacional Copacabana.

Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais encontraram a Yamaha Fazer ligada e ocupada por um dos suspeitos. O outro homem estava próximo, dentro de um VW Gol.

Segundo o registro policial, ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava na motocicleta tentou fugir em direção à mata, mas perdeu o controle e caiu. Ele ainda teria resistido à prisão e precisou ser contido.

O segundo suspeito também tentou escapar, desta vez a pé, mas caiu durante a fuga. Conforme a ocorrência, ele também resistiu à abordagem.

Toucas ninja são encontradas

Durante a vistoria no VW Gol, os policiais encontraram duas toucas do tipo ninja. Segundo o registro da ocorrência, os dois suspeitos admitiram informalmente participação conjunta no furto da motocicleta.

As diligências continuaram em um imóvel relacionado a um dos envolvidos. No local, a PM encontrou uma Honda CG com sinais de adulteração nos caracteres identificadores.

Também foram apreendidos uma touca ninja preta, duas chaves mistas, duas rodas com pneus que aparentavam pertencer a uma motocicleta de 150 cilindradas e uma bengala de motocicleta Honda 150.

Um galão contendo uma substância semelhante a “loló” também foi localizado. O material foi apreendido em uma ocorrência separada e encaminhado à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca.

Os dois homens precisaram de atendimento médico devido às lesões sofridas nas quedas durante as tentativas de fuga. Depois, foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

A Yamaha Fazer foi recuperada e devolvida à vítima. Já a Honda CG com sinais de adulteração foi apreendida e deverá passar por perícia.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia.

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