Dois homens foram presos pela Polícia Militar após o furto de uma motocicleta Yamaha Fazer na noite de terça-feira, 8, em Franca. O rastreamento do veículo levou os policiais até uma área próxima ao Loteamento Arizona, ao lado do Parque das Esmeraldas, na zona oeste da cidade.

A motocicleta havia sido furtada por volta das 21h15, na rua Irênio Greco, em frente à Fatec. Ao perceber o desaparecimento, a vítima acionou a Polícia Militar e informou que conseguia acompanhar a localização do veículo por meio de um aplicativo.

O rastreamento apontou para a região do Loteamento Arizona, nas proximidades do fim da rua Nelson Pucci, onde há acesso a uma área de mata que também liga ao Conjunto Habitacional Copacabana.