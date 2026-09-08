Uma passageira ficou ferida após dois carros baterem na noite desta terça-feira, 8, no cruzamento da rua Major Mendonça com a rua Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova, em Franca. O acidente aconteceu depois que a motorista de um Volkswagen Gol teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

A condutora seguia pela via quando teria passado pelo sinal de “Pare”. Ao perceber a aproximação de um WR-V Honda, ela tentou evitar a colisão, mas atingiu a lateral do outro veículo.

Com o impacto, os dois carros ficaram bastante danificados. Uma mulher que estava no banco do passageiro no Honda sofreu ferimentos leves.