08 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CIDADE NOVA

Batida entre Gol e Honda termina com passageira ferida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
WR-V Honda, em que a passageira estava, danificado após a batida no bairro Cidade Nova, em Franca
WR-V Honda, em que a passageira estava, danificado após a batida no bairro Cidade Nova, em Franca

Uma passageira ficou ferida após dois carros baterem na noite desta terça-feira, 8, no cruzamento da rua Major Mendonça com a rua Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova, em Franca. O acidente aconteceu depois que a motorista de um Volkswagen Gol teria avançado a sinalização de parada obrigatória.

A condutora seguia pela via quando teria passado pelo sinal de “Pare”. Ao perceber a aproximação de um WR-V Honda, ela tentou evitar a colisão, mas atingiu a lateral do outro veículo.

Com o impacto, os dois carros ficaram bastante danificados. Uma mulher que estava no banco do passageiro no Honda sofreu ferimentos leves. 

Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital de Franca. A motorista do Gol não ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários