Uma passageira ficou ferida após dois carros baterem na noite desta terça-feira, 8, no cruzamento da rua Major Mendonça com a rua Carlos do Carmo, no bairro Cidade Nova, em Franca. O acidente aconteceu depois que a motorista de um Volkswagen Gol teria avançado a sinalização de parada obrigatória.
A condutora seguia pela via quando teria passado pelo sinal de “Pare”. Ao perceber a aproximação de um WR-V Honda, ela tentou evitar a colisão, mas atingiu a lateral do outro veículo.
Com o impacto, os dois carros ficaram bastante danificados. Uma mulher que estava no banco do passageiro no Honda sofreu ferimentos leves.
Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para um hospital de Franca. A motorista do Gol não ficou ferida.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
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