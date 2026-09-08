O Morada du Bem deve reunir mais de 420 pessoas nesta sexta-feira, 11, em Franca. Com ingressos esgotados, o evento beneficente terá jantar e apresentações musicais na Morada du Capiau. O lucro será destinado às ações do Instituto Caminhar.

Música e solidariedade

Idealizado pelo MVB Advogados, BRX Empreendimentos Imobiliários e Morada du Capiau, o evento começa às 19h. A principal atração será o cantor, compositor e apresentador Moacyr Franco, além da dupla Pedro Paulo & Paulo Vitor e do grupo Os Altaneiros.

Segundo a organização, as apresentações serão realizadas ao longo do jantar, sem grandes intervalos entre as atrações. A proposta é unir entretenimento e solidariedade para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Instituto Caminhar.