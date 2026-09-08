O Morada du Bem deve reunir mais de 420 pessoas nesta sexta-feira, 11, em Franca. Com ingressos esgotados, o evento beneficente terá jantar e apresentações musicais na Morada du Capiau. O lucro será destinado às ações do Instituto Caminhar.
Música e solidariedade
Idealizado pelo MVB Advogados, BRX Empreendimentos Imobiliários e Morada du Capiau, o evento começa às 19h. A principal atração será o cantor, compositor e apresentador Moacyr Franco, além da dupla Pedro Paulo & Paulo Vitor e do grupo Os Altaneiros.
Segundo a organização, as apresentações serão realizadas ao longo do jantar, sem grandes intervalos entre as atrações. A proposta é unir entretenimento e solidariedade para contribuir com o trabalho desenvolvido pelo Instituto Caminhar.
O MVB Advogados realiza ações beneficentes há mais de cinco anos, sempre com a destinação do lucro para uma entidade. Segundo o advogado Clovis Volpe, neste ano, o Instituto Caminhar foi escolhido após uma visita da organização.
“Não é o primeiro evento beneficente que o MVB faz. Há mais de cinco anos a gente promove ações e eventos destinando todo o lucro arrecadado para alguma entidade”, afirmou.
Quanto será repassado
Embora todo o lucro seja destinado ao Instituto Caminhar, ainda não é possível estimar quanto será repassado à entidade. De acordo com Volpe, a organização precisa considerar os custos de realização do evento, incluindo alimentação e contratação dos artistas.
“Esse subsídio auxilia na elevação do lucro, portanto no aumento do repasse para a entidade que será beneficiada, que é o Instituto Caminhar”, explicou.
A organização informou inicialmente que restavam apenas duas mesas disponíveis e, posteriormente, confirmou o esgotamento dos ingressos. A expectativa é receber mais de 420 pessoas.
Jantar e atrações
A programação terá Moacyr Franco como atração principal. Aos 89 anos, o artista acumula mais de seis décadas de carreira na música, televisão e teatro. Ele iniciou a carreira profissional em Ribeirão Preto, onde trabalhou na Rádio Clube, e ganhou projeção em 1959, no programa “Praça da Alegria”.
Pedro Paulo & Paulo Vitor e Os Altaneiros também fazem parte da programação, com repertório voltado aos clássicos do sertanejo e à modinha caipira.
O convite inclui jantar completo e bebidas à vontade. O cardápio será servido em cinco etapas e reúne pratos associados à culinária caipira e à proposta rural da Morada du Capiau.
Entre as opções estão churrasco, copa lombo, contrafilé, linguiça caseira na brasa, mandioca frita, torresmo, saladas, arroz branco, feijão gordo, feijão tropeiro, frango ao molho, costela de fogo de chão, polenta, macarrão, batata rústica, jiló frito, banana frita e quiabo.
As bebidas incluem Chopp Traquejado, refrigerantes e água, com e sem gás. Para a sobremesa, serão servidos doce de leite e goiabada.
Moacyr Franco completa 90 anos em 5 de outubro, menos de um mês após a apresentação em Franca.
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