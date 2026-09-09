09 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADES

Franca tem 306 vagas de emprego abertas pelo Emprega Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Emprega Franca oferece 306 vagas de trabalho em diferentes áreas nesta terça-feira.
Emprega Franca oferece 306 vagas de trabalho em diferentes áreas nesta terça-feira.

O programa Emprega Franca disponibiliza 306 vagas de trabalho em diferentes áreas. As oportunidades, divulgadas na terça-feira, 8, incluem funções que exigem desde o Ensino Fundamental completo e podem ou não pedir experiência profissional, conforme o cargo.

Entre as vagas oferecidas, estão as de atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, corretor de imóveis, fiscal de lojas, operador de caixa, pedreiro, vendedor interno, recepcionista de consultório médico ou dentário, pizzaiolo, fonoaudiólogo, garçom, ajudante de marcenaria para móveis planejados e motorista de ônibus.

Os interessados podem consultar as oportunidades disponíveis pelo site da Prefeitura de Franca ou presencialmente na sede do Emprega Franca, localizada na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari, em prédio anexo à Rodoviária.

O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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