Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro no fim da manhã desta terça-feira, 8, na rua São Paulo, na Vila Aparecida, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

O motorista de um Chevrolet Celta entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada. O carro atravessou a trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial.

O motociclista ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele atingiu a lateral do Celta e foi arremessado após o impacto.

Atendimento