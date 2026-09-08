Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro no fim da manhã desta terça-feira, 8, na rua São Paulo, na Vila Aparecida, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.
O motorista de um Chevrolet Celta entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada. O carro atravessou a trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial.
O motociclista ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele atingiu a lateral do Celta e foi arremessado após o impacto.
Atendimento
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. O motociclista foi levado para uma unidade de saúde com ferimentos considerados moderados.
A ocorrência foi registrada pela equipe de trânsito da Polícia Militar.
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