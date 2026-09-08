08 de setembro de 2026
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Motorista não obedece 'Pare' e provoca acidente na rua São Paulo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro avançando sinalização antes de bater em moto em Franca
Carro avançando sinalização antes de bater em moto em Franca

Um motociclista ficou ferido após bater contra um carro no fim da manhã desta terça-feira, 8, na rua São Paulo, na Vila Aparecida, em Franca. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.

O motorista de um Chevrolet Celta entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada. O carro atravessou a trajetória da motocicleta, que seguia pela via preferencial.

O motociclista ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele atingiu a lateral do Celta e foi arremessado após o impacto.

Atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima. O motociclista foi levado para uma unidade de saúde com ferimentos considerados moderados.

A ocorrência foi registrada pela equipe de trânsito da Polícia Militar.

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