Uma jovem motorista sobreviveu a um grave acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, 8, na rodovia Irineu Rodrigues Pereira, que liga Cristais Paulista a Jeriquara. Ela perdeu o controle do veículo em um trecho de curva, saiu da pista e bateu contra uma árvore.

A motorista seguia em um Fiat Uno branco, no sentido de Jeriquara a Cristais Paulista, quando perdeu o controle do carro. No momento do acidente, chovia na região.

O veículo rodou na pista, saiu da rodovia e bateu violentamente contra uma árvore. Com a força da colisão, o carro ficou bastante danificado.