Uma jovem motorista sobreviveu a um grave acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, 8, na rodovia Irineu Rodrigues Pereira, que liga Cristais Paulista a Jeriquara. Ela perdeu o controle do veículo em um trecho de curva, saiu da pista e bateu contra uma árvore.
A motorista seguia em um Fiat Uno branco, no sentido de Jeriquara a Cristais Paulista, quando perdeu o controle do carro. No momento do acidente, chovia na região.
O veículo rodou na pista, saiu da rodovia e bateu violentamente contra uma árvore. Com a força da colisão, o carro ficou bastante danificado.
Apesar da gravidade do acidente, a motorista sofreu, aparentemente, apenas ferimentos leves. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada para atendimento médico.
DER sinalizou o local
Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) esteve no local para sinalizar a pista. O veículo foi removido por um guincho do departamento.
Um boletim de ocorrência foi registrado. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
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