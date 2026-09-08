08 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Jovem sobrevive após carro sair da pista e bater em árvore

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
Fiat Uno destruído após bater em árvore entre Cristais Paulista e Jeriquara
Fiat Uno destruído após bater em árvore entre Cristais Paulista e Jeriquara

Uma jovem motorista sobreviveu a um grave acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, 8, na rodovia Irineu Rodrigues Pereira, que liga Cristais Paulista a Jeriquara. Ela perdeu o controle do veículo em um trecho de curva, saiu da pista e bateu contra uma árvore.

A motorista seguia em um Fiat Uno branco, no sentido de Jeriquara a Cristais Paulista, quando perdeu o controle do carro. No momento do acidente, chovia na região.

O veículo rodou na pista, saiu da rodovia e bateu violentamente contra uma árvore. Com a força da colisão, o carro ficou bastante danificado.

Apesar da gravidade do acidente, a motorista sofreu, aparentemente, apenas ferimentos leves. Ela foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada para atendimento médico.

DER sinalizou o local

Uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) esteve no local para sinalizar a pista. O veículo foi removido por um guincho do departamento.

Um boletim de ocorrência foi registrado. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários