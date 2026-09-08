Uma discussão entre o presidente da Câmara Municipal de Restinga, Gisnésio Lopes (MDB), de 58 anos, e o munícipe Tiago Scott, de 45 anos, terminou em ocorrência policial nessa segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Os dois se encontraram em um supermercado da cidade e iniciaram uma troca de provocações e xingamentos.

Vídeos da discussão dentro do estabelecimento e imagens da Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência circulam em grupos de WhatsApp. Em uma das gravações, Tiago afirma que o vereador teria desferido dois tapas em seu rosto.

Morador relata agressão

Nesta terça-feira, 8, Tiago afirmou que questionou a presença do parlamentar em uma área restrita do açougue, segundo ele, sem vestimenta adequada — touca, bota e uniforme — e sem ter retirado senha para a fila de atendimento.