Uma discussão entre o presidente da Câmara Municipal de Restinga, Gisnésio Lopes (MDB), de 58 anos, e o munícipe Tiago Scott, de 45 anos, terminou em ocorrência policial nessa segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. Os dois se encontraram em um supermercado da cidade e iniciaram uma troca de provocações e xingamentos.
Vídeos da discussão dentro do estabelecimento e imagens da Polícia Militar durante o atendimento da ocorrência circulam em grupos de WhatsApp. Em uma das gravações, Tiago afirma que o vereador teria desferido dois tapas em seu rosto.
Morador relata agressão
Nesta terça-feira, 8, Tiago afirmou que questionou a presença do parlamentar em uma área restrita do açougue, segundo ele, sem vestimenta adequada — touca, bota e uniforme — e sem ter retirado senha para a fila de atendimento.
"Ele não pegou senha, entrou na área sem vestimenta. Simplesmente pedi para ele se retirar umas duas ou três vezes, ele não se retirando, peguei e pedi para um dos açougueiros, pedi para ele se retirar de lá, porque lá não era o local devido para ele estar sem vestimenta, sem nada", disse.
O morador relata que os ânimos se exaltaram durante a discussão. "Ele veio na minha direção e desferiu dois tapas no meu rosto e já saiu me chamando de lixo. Virou uma discussão generalizada na porta do supermercado."
Vereador nega agressão
Gisnésio confirmou a discussão e afirmou que estava fazendo compras quando Tiago passou a insultá-lo. Segundo o presidente da Câmara, os xingamentos ocorreram quando ele deixava a área em frente ao açougue para ir ao caixa.
"No momento em que estava deixando a área em frente ao açougue, para ir ao caixa, ele aumentou os insultos me chamando de covarde, vagabundo e fujão. Neste momento retornei a ele e pedi que me respeitasse, pois não conhecia ele e que não lhe dava o direito de me ofender daquela forma", afirmou.
O vereador nega ter agredido Tiago fisicamente e afirma que foi agredido pela mulher do munícipe. "Dirigi-me ao caixa e ele gritando no mercado, me xingando, dizendo que tinha agredido ele. Apenas apontei o dedo próximo ao rosto dele e pedi para que ele me respeitasse. Quando eu estava saindo do mercado, a mulher dele veio me ofendendo e me agredindo com chutes e tapas".
A Polícia Militar compareceu ao estabelecimento e registrou a ocorrência.
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