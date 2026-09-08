08 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto dentro de barraca em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Barraca onde homem foi encontrado morto, no fundo da Vila São Sebastião
Barraca onde homem foi encontrado morto, no fundo da Vila São Sebastião

Eduardo Eugênio Lopes, de 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 8, dentro da barraca onde vivia, em uma área nos fundos da Vila São Sebastião, em Franca.

Eduardo estava em situação de rua e permanecia no local onde o corpo foi encontrado. A morte foi constatada durante a manhã.

As circunstâncias e a causa da morte ainda não foram esclarecidas. Até o momento, também não há informações sobre possíveis sinais de violência.

A ocorrência deverá ser registrada e o caso será apurado pelas autoridades. A causa da morte poderá ser determinada após os trabalhos periciais e o exame necroscópico.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários