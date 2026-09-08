Eduardo Eugênio Lopes, de 54 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 8, dentro da barraca onde vivia, em uma área nos fundos da Vila São Sebastião, em Franca.

Eduardo estava em situação de rua e permanecia no local onde o corpo foi encontrado. A morte foi constatada durante a manhã.

As circunstâncias e a causa da morte ainda não foram esclarecidas. Até o momento, também não há informações sobre possíveis sinais de violência.