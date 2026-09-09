Uma carta que teria sido escrita por Alberto Nunes Rodrigues Neto antes de ser preso, em 10 de agosto, apresenta a versão dele sobre o ataque que resultou na morte de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, e deixou Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, ferida. O documento foi deixado com familiares e chegou ao conhecimento integral da defesa, segundo os advogados, somente neste mês.

O que Alberto relata

Na carta, Alberto afirma que conversou por ligação pelo WhatsApp com a sua ex-companheira Jéssica dias antes do crime. Segundo ele, ela teria contado que estava sendo ameaçada por Thainara, com quem mantinha um relacionamento, depois que a suposta traição foi descoberta.

Ainda conforme o relato, a mulher teria ameaçado revelar o relacionamento caso Jéssica não terminasse com Alberto e permanecesse com ela. O acusado afirma que Jéssica demonstrava preocupação com a reação dos pais, familiares e outras pessoas.