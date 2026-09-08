O clima de feriado prolongado se estendeu à manhã da sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca desta terça-feira, 8. Sem discursos de munícipes na Tribuna, o expediente terminou às 10h38. Antes do almoço, no entanto, o presidente Fransérgio Garcia (PL) convocou uma reunião na sala da Presidência para tratar das emendas impositivas.

A discussão, que durou cerca de 20 minutos, tratou de um projeto de resolução apresentado pela Mesa Diretora, que propõe novas regras para a apresentação, análise e acompanhamento das emendas impositivas dos vereadores. Pela proposta, cada parlamentar poderá apresentar, no máximo, 13 emendas por ano. Com 15 vereadores, o limite total será de 195 emendas.

Segundo Fransérgio, o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomendou a fixação de um limite máximo de emendas por parlamentar. A medida busca priorizar a destinação de recursos suficientes para planos de trabalho que sejam realmente viáveis, evitando a distribuição dos recursos em um número excessivo de emendas com valores muito baixos.