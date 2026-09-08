Franca está sob aviso de perigo potencial para tempestade nesta terça-feira, 8, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E a condição de instabilidade deve continuar: novos alertas com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo abrangem também quarta, 9, e quinta-feira, 10.
Os avisos indicam chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
O alerta desta terça começou pela manhã e permanece válido até as 23h59. Outros dois avisos foram emitidos para os períodos da manhã, tarde e noite de quarta e quinta-feira, mantendo condições semelhantes.
Entre os riscos apontados pelo Inmet, estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O instituto classifica como baixo o risco dessas ocorrências.
Cuidados durante as tempestades
Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar permanecer ou procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.
Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a ocorrência de tempestades.
Instabilidade continua nos próximos dias
A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o acompanhamento das condições meteorológicas. Dados divulgados pelo órgão nesta terça-feira mostram que a instabilidade deve continuar em diferentes pontos do Estado ao longo dos próximos dias.
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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