08 de setembro de 2026
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PERIGO POTENCIAL

Franca tem três dias sob alerta de tempestade, granizo e vendaval

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
Franca está sob alerta de tempestade desta terça até quinta
Franca está sob alerta de tempestade desta terça até quinta

Franca está sob aviso de perigo potencial para tempestade nesta terça-feira, 8, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E a condição de instabilidade deve continuar: novos alertas com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo abrangem também quarta, 9, e quinta-feira, 10.

Os avisos indicam chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta desta terça começou pela manhã e permanece válido até as 23h59. Outros dois avisos foram emitidos para os períodos da manhã, tarde e noite de quarta e quinta-feira, mantendo condições semelhantes.

Entre os riscos apontados pelo Inmet, estão interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O instituto classifica como baixo o risco dessas ocorrências.

Cuidados durante as tempestades

Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar permanecer ou procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante a ocorrência de tempestades.

Instabilidade continua nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo mantém o acompanhamento das condições meteorológicas. Dados divulgados pelo órgão nesta terça-feira mostram que a instabilidade deve continuar em diferentes pontos do Estado ao longo dos próximos dias.

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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