Franca está sob aviso de perigo potencial para tempestade nesta terça-feira, 8, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E a condição de instabilidade deve continuar: novos alertas com previsão de chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo abrangem também quarta, 9, e quinta-feira, 10.

Os avisos indicam chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta desta terça começou pela manhã e permanece válido até as 23h59. Outros dois avisos foram emitidos para os períodos da manhã, tarde e noite de quarta e quinta-feira, mantendo condições semelhantes.