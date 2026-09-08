Um paciente debilitado caiu de uma maca enquanto era transportado para uma ambulância, em São Sebastião do Paraíso (MG), a 75 km de Franca, nessa segunda-feira, 7. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, um homem e uma mulher saíram de uma residência com o paciente sobre a maca. Durante o deslocamento, o homem que conduzia o equipamento perdeu o equilíbrio, e o paciente caiu no chão, apesar das proteções laterais da maca.

Rapidamente, o homem levantou o paciente e o segurou até a chegada de outras pessoas. Na sequência, o paciente foi colocado novamente sobre a maca e, após ser estabilizado, entrou na ambulância para dar continuidade ao transporte.

Prefeitura vai apurar o caso