Um paciente debilitado caiu de uma maca enquanto era transportado para uma ambulância, em São Sebastião do Paraíso (MG), a 75 km de Franca, nessa segunda-feira, 7. O momento foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, um homem e uma mulher saíram de uma residência com o paciente sobre a maca. Durante o deslocamento, o homem que conduzia o equipamento perdeu o equilíbrio, e o paciente caiu no chão, apesar das proteções laterais da maca.
Rapidamente, o homem levantou o paciente e o segurou até a chegada de outras pessoas. Na sequência, o paciente foi colocado novamente sobre a maca e, após ser estabilizado, entrou na ambulância para dar continuidade ao transporte.
Prefeitura vai apurar o caso
Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais (PSD), afirmou que foram iniciados procedimentos internos para apurar o caso. Segundo ele, os responsáveis serão responsabilizados.
“Não ficará impune em hipótese alguma. Sinto muito pelo ocorrido. Existem protocolos a serem seguidos e quem não segue, infelizmente, tem que responder por isso. E responderão da forma que deverão responder”, afirmou.
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