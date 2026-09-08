O padre Jucelino de Oliveira, de 58 anos, que já foi condenado por abuso sexual de uma criança em Franca, foi preso temporariamente na noite de sexta-feira, 4, em Praia Grande, no litoral paulista, suspeito de estupro de vulnerável contra uma jovem de 19 anos que atuava como coroinha.

A prisão foi cumprida pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Praia Grande por determinação da 2ª Vara Criminal da cidade. A Justiça também estabeleceu medidas protetivas, proibindo o religioso de se aproximar a menos de 300 metros das vítimas ou manter qualquer tipo de contato.

A defesa de Jucelino informou ao GCN/Sampi nesta terça-feira, 8, que impetrou habeas corpus para tentar revogar a prisão temporária. O processo tramita em sigilo.