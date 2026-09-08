A professora de Educação Física Edilaine Novaes, de 43 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 8, em Orlândia, após apresentar complicações depois de uma cesariana realizada no último sábado, 5.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Edilaine teve intercorrências após o parto. O bebê passa bem e não apresentou complicações.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre qual complicação teria provocado a morte da professora.