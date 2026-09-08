A professora de Educação Física Edilaine Novaes, de 43 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 8, em Orlândia, após apresentar complicações depois de uma cesariana realizada no último sábado, 5.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Edilaine teve intercorrências após o parto. O bebê passa bem e não apresentou complicações.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre qual complicação teria provocado a morte da professora.
Edilaine trabalhou durante anos em projetos sociais da Prefeitura de Orlândia, onde ministrava aulas de natação no Centro de Lazer da Vilinha. No período, participou da formação de crianças atendidas pelas atividades esportivas do município.
A Prefeitura de Orlândia publicou nota de pesar e destacou a contribuição da professora por meio do esporte, da atividade física e da convivência com os alunos.
Edilaine deixa os pais, José Donizete Novaes e Lucilia Soares Novaes, o irmão Luan e os filhos Izabelle, Sophia e Theo.
O velório acontece no Velório Paraíso, em Orlândia, a partir das 12h desta terça-feira. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal.
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