Franca recebe, na próxima terça-feira, 15 de setembro, empresários, empreendedores e executivos de grandes marcas para um encontro dedicado às transformações do mercado digital.
A ExpoEcomm Franca 2026 terá 20 palestras, dois auditórios e mais de 60 empresas expositoras, com programação sobre inteligência artificial, vendas, marketing, tecnologia, e-commerce e marketplaces.
Entre os nomes confirmados, está Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho, técnico do Sesi Franca Basquete. Ele apresentará a palestra “Compromisso com a Vitória”, abordando liderança, disciplina, preparação, gestão de equipes e busca por resultados.
A programação também reúne executivos de empresas com forte presença em Franca e região. Rafael Cintra, head digital da Democrata, apresentará “Da tradição à transformação digital: o case de e-commerce da Democrata”.
Fernando Neves, head de e-commerce da Chokdoce/Nestlé, falará sobre a experiência da empresa no comércio eletrônico em “Transformando chocolate em resultados: o case digital da Chokdoce”.
Artur Casoni, sócio e diretor de marketing da Flormel, apresentará “Flormel por dentro: estratégia, marca e crescimento”, sobre as decisões relacionadas à construção e expansão da marca.
Danilo Angeloni, sócio-diretor da Pé Relax, completa o grupo de representantes de empresas ligadas à região e abordará estratégias para transformar presença digital e audiência em resultados comerciais.
Inteligência artificial e grandes plataformas
Entre os participantes de empresas de atuação nacional, está Leonardo Silva, head de engajamento da Shopee. Ele apresentará “Shopee: Como criar anúncios campeões de vendas”, com estratégias para ampliar resultados dentro do marketplace.
A UOL Host estará representada por Diegou Dourado, gerente de Growth Marketing, que abordará estratégias de marketing digital para pequenas e médias empresas.
A inteligência artificial também terá destaque. Felipe Bazon, CEO da hedgehog, apresentará “Do SEO ao GEO: como a IA está mudando a jornada de compra do brasileiro e o que fazer para vender mais”.
Ao todo, serão 20 palestras distribuídas em dois auditórios. A programação é voltada tanto para profissionais que já atuam no comércio eletrônico quanto para empresários interessados em digitalizar operações, criar novos canais de vendas ou começar a empreender pela internet.
Mais de 60 empresas expositoras
Além das palestras, a ExpoEcomm contará com mais de 60 empresas expositoras, reunindo soluções, tecnologias e serviços para o mercado digital. O espaço também será destinado à conexão entre empresários, fornecedores e potenciais parceiros.
Para William Israel, diretor executivo da ExpoEcomm, a combinação de empresas nacionais com marcas ligadas ao mercado regional aproxima diferentes experiências do público.
“Franca possui grandes empresas, profissionais extremamente qualificados e um ecossistema empreendedor muito forte”, afirma.
A ExpoEcomm Franca 2026 será realizada em 15 de setembro, com programação concentrada em negócios, tecnologia e estratégias para o mercado digital.
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