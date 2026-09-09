Franca recebe, na próxima terça-feira, 15 de setembro, empresários, empreendedores e executivos de grandes marcas para um encontro dedicado às transformações do mercado digital.

A ExpoEcomm Franca 2026 terá 20 palestras, dois auditórios e mais de 60 empresas expositoras, com programação sobre inteligência artificial, vendas, marketing, tecnologia, e-commerce e marketplaces.

Entre os nomes confirmados, está Hélio Rubens Garcia Filho, o Helinho, técnico do Sesi Franca Basquete. Ele apresentará a palestra “Compromisso com a Vitória”, abordando liderança, disciplina, preparação, gestão de equipes e busca por resultados.