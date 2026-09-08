A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5,2 quilos de maconha encontrados às margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca, na tarde de segunda-feira, 7.

Segundo a corporação, uma equipe da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária fazia patrulhamento pelo km 48, no trecho entre Franca e São José da Bela Vista, quando encontrou uma embalagem contendo a droga.

O local onde o entorpecente foi localizado já havia sido cenário, em outra ocasião, da fuga de um veículo. Até o momento, porém, não há informação de que os dois episódios estejam relacionados.