A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5,2 quilos de maconha encontrados às margens da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em Franca, na tarde de segunda-feira, 7.
Segundo a corporação, uma equipe da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária fazia patrulhamento pelo km 48, no trecho entre Franca e São José da Bela Vista, quando encontrou uma embalagem contendo a droga.
O local onde o entorpecente foi localizado já havia sido cenário, em outra ocasião, da fuga de um veículo. Até o momento, porém, não há informação de que os dois episódios estejam relacionados.
Os 5,2 quilos de maconha foram apreendidos e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
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