Os funcionários da Caixa Econômica Federal em Franca e região entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10. A paralisação foi decidida após a categoria rejeitar a proposta apresentada nas negociações com os bancos.
Inicialmente, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região havia comunicado que a paralisação também poderia atingir o Banco do Brasil. Nesta terça-feira, 8, porém, houve uma mudança no encaminhamento. O BB informou ao Comando Nacional dos Bancários que haverá uma nova rodada de negociação na tarde desta terça, enquanto uma nova assembleia dos funcionários será realizada entre as 19h de quarta-feira, 9, e as 19h de quinta-feira, 10, em formato virtual.
Com isso, por enquanto, apenas os funcionários da Caixa entram em greve no dia 10. A posição do Banco do Brasil dependerá do resultado das novas negociações e da assembleia.
Reajuste salarial é principal impasse
De acordo com o sindicato, a principal reivindicação da categoria é um reajuste salarial e das demais verbas correspondente ao INPC acumulado entre setembro de 2025 e agosto de 2026, acrescido de 5% de aumento real.
A proposta apresentada pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) prevê reajuste pelo INPC mais 0,6% de ganho real, tanto para este ano quanto para 2027.
Além das questões econômicas, a pauta dos bancários também envolve reivindicações relacionadas às condições de trabalho, saúde e cláusulas sociais.
As negociações começaram em 2 de julho e foram realizadas semanalmente, segundo o sindicato. Na última semana de agosto, as reuniões com a Fenaban ocorreram durante todos os dias, sendo que a última negociação teve 35 horas de duração. As tratativas foram encerradas em 29 de agosto.
Os bancos privados aprovaram a proposta apresentada. A rejeição ocorreu entre funcionários da Caixa e do Banco do Brasil, que possuem acordos coletivos próprios.
Caixa tem 185 funcionários na região
Segundo o Sindicato dos Bancários de Franca e Região, a base territorial possui 185 funcionários da Caixa e 305 do Banco do Brasil.
A paralisação da Caixa será geral e deverá atingir nove agências da base do sindicato. Além de Franca, a Caixa possui unidades em Ituverava, Igarapava, Pedregulho, São Joaquim da Barra e Guará.
Não há, até o momento, previsão de manifestações ou concentrações dos bancários durante a greve.
Atendimento
Durante a paralisação, os clientes da Caixa poderão continuar utilizando os terminais de autoatendimento, aplicativo, internet banking e demais canais alternativos disponibilizados pelo banco.
Segundo o sindicato, a greve da Caixa será por tempo indeterminado. A entidade afirma que a condição para suspender o movimento é o retorno da Caixa à mesa de negociação.
Banco do Brasil terá nova rodada
A situação do Banco do Brasil permanece em aberto. O sindicato informou que o banco comunicou nesta terça-feira ao Comando Nacional dos Bancários que haverá uma nova negociação ainda nesta tarde de terça.
Depois disso, os funcionários do BB terão uma nova assembleia virtual, que começa às 19h de quarta-feira e termina às 19h de quinta-feira. Portanto, a eventual adesão do Banco do Brasil à greve ainda não está definida.
O Sindicato dos Bancários de Franca e Região informou que acompanha as negociações e deverá divulgar novos encaminhamentos após as tratativas.
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