Os funcionários da Caixa Econômica Federal em Franca e região entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10. A paralisação foi decidida após a categoria rejeitar a proposta apresentada nas negociações com os bancos.

Inicialmente, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região havia comunicado que a paralisação também poderia atingir o Banco do Brasil. Nesta terça-feira, 8, porém, houve uma mudança no encaminhamento. O BB informou ao Comando Nacional dos Bancários que haverá uma nova rodada de negociação na tarde desta terça, enquanto uma nova assembleia dos funcionários será realizada entre as 19h de quarta-feira, 9, e as 19h de quinta-feira, 10, em formato virtual.

Com isso, por enquanto, apenas os funcionários da Caixa entram em greve no dia 10. A posição do Banco do Brasil dependerá do resultado das novas negociações e da assembleia.

Reajuste salarial é principal impasse