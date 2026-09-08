Após ficar entre a vida e a morte depois de ser atropelado por dois carros na avenida Santos Dumont, no bairro Estação, em Franca, o aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, recebeu alta hospitalar e agora se recupera em casa.

Segundo o filho, Rodrigo Ronaldo Alves, Ronaldo recebeu alta na última semana de agosto, após permanecer internado na Santa Casa de Franca.

Rodrigo contou que o pai ainda se recupera das fraturas e não pode colocar o pé no chão. Por orientação médica, ele permanece de cama para evitar uma nova queda, que poderia agravar o quadro neurológico.