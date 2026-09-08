Após ficar entre a vida e a morte depois de ser atropelado por dois carros na avenida Santos Dumont, no bairro Estação, em Franca, o aposentado Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, recebeu alta hospitalar e agora se recupera em casa.
Segundo o filho, Rodrigo Ronaldo Alves, Ronaldo recebeu alta na última semana de agosto, após permanecer internado na Santa Casa de Franca.
Rodrigo contou que o pai ainda se recupera das fraturas e não pode colocar o pé no chão. Por orientação médica, ele permanece de cama para evitar uma nova queda, que poderia agravar o quadro neurológico.
“As fraturas estão melhorando, mas ele não pode pôr o pé no chão ainda. Ele está de cama porque os médicos estão com medo de, quando ele pôr o pé no chão, cair de novo e afetar mais a cabeça ainda”, afirmou.
'Ele não sabe quem são as pessoas'
Segundo Rodrigo, o atropelamento também deixou sequelas na memória e na orientação do pai. Ele conta que Ronaldo, que antes era lúcido e independente, atualmente apresenta dificuldades para reconhecer pessoas e saber onde está.
“Sobre a cabeça dele, ele virou uma criança. Ele não sabe quem são as pessoas. Ele não sabe quem é quem. Ele chama o nome das pessoas, mas não sabe quem é quem. Aí, depois, do nada, ele não sabe nem onde está. Meu pai era lúcido, normalzinho. Olha a situação que ele está”, relatou.
Rodrigo também disse que os médicos explicaram à família que, neste momento, Ronaldo passa por um processo de recuperação e que a evolução do quadro deverá ser acompanhada ao longo do tempo.
Relembre o caso
Ronaldo da Silva Alves, de 61 anos, foi atropelado por dois veículos na madrugada de domingo, 9, na avenida Santos Dumont, no bairro Estação, em Franca. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele foi atingido.
Após o atropelamento, o aposentado foi socorrido e permaneceu internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca.
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